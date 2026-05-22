Edwin Cardona, sobre su continuidad en Atlético Nacional: “Quiero disfrutar mucho este momento”

BOGOTA, COLOMBIA - MARCH 4: Edwin Cardona of Atletico Nacional looks on during a Categoria Primera A Colombia match between Fortaleza FC and Atletico Nacional at Estadio Nemesio Camacho El Campin on March 4, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Edwin Cardona, volante de Atlético Nacional, habló para los micrófonos de El Vbar y entregó sus sensaciones sobre el presente del equipo y la posibilidad de disputar una nueva instancia definitiva en el fútbol colombiano.

El mediocampista aseguró sentirse motivado por pelear nuevamente por un título y destacó la importancia de darle una alegría a la hinchada verdolaga:

“Estoy muy feliz de jugar este tipo de partidos. Obviamente, poder disfrutar de pronto otro título y darle la alegría al hincha, que es algo muy importante”.

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Cardona también se refirió a su futuro en el club antioqueño y dejó abierta la posibilidad de continuar por más tiempo vistiendo la camiseta de Atlético Nacional:

“Acá en el club, ojalá que sean muchos años más. Solamente que uno como jugador y con la familia habla mucho de estos temas. Quiero disfrutar mucho este momento”.

Además, el volante destacó el trabajo que viene realizando el equipo en la temporada y mostró respeto por el rival que enfrentarán en la próxima fase:

“Estamos haciendo las cosas bien, vamos a enfrentar a un gran rival y ojalá podamos sacar esto adelante. Uno no se puede adelantar, tiene que vivir el día a día. El fútbol es así y tenemos que sacar el resultado”.

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Edwin Cardona ha sido una de las piezas importantes en el funcionamiento ofensivo de Atlético Nacional durante este semestre, aportando experiencia, liderazgo y calidad en los momentos decisivos del campeonato.