Millonarios anuncia su segunda baja para el próximo semestre: venta al fútbol europeo

A la espera de lo que pase con la Copa Sudamericana 2026, Millonarios ha empezado a definir su nómina para el segundo semestre de la temporada. En ese lapso disputará los dos torneos locales (Liga, Copa Colombia) y, de conseguir la clasificación en la última fecha, certamen internacional.

Es por lo anterior que se vienen confirmando bajas para lo que viene. De momento van dos y ambas corresponden a jugadores del frente de ataque.

El primero en decir adiós fue Jorge Cabezas Hurtado, delantero que llegó en condición de préstamo y cuyo vínculo no fue renovado. Aunque marcó doblete en Copa y le anotó a Sao Paulo en Sudamericana, el mismo jugador confesó ante los medios de comunicación que su etapa en el azul terminará en las próximas semanas.

Millonarios anuncia su segunda baja para el próximo semestre

La segunda salida en Millonarios para el 2026-II es la de Beckham David Castro, quien partirá rumbo al fúbol europeo, luego de haber debutado en 2023 y vivir dos etapas en la institución capitalina.

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"Millonarios FC informa que el jugador Beckham David, quien llegó a nuestro Fútbol Base en 2020 y se destacó prontamente, dando el salto al equipo profesional en 2023, fue transferido al FC Lugano de Suiza y continuará su carrera de en fútbol exterior", sentencia.

Y complementa al respecto: “Beckham se formó en la institución, destacándose por su perseverancia y crecimiento constante, lo que le permitió debutar en el primer equipo bajo la dirección del profesor Alberto Gamero, iniciando así su camino en el fútbol profesional”.

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Asimiso, el Lugano confirmó a través de su página web la incorporación del atacante nacido en Cartagena. Allí se informa que su contrato consta de tres años (hasta junior del 2029) y que ya está bajo las órdenes del cuerpo técnico.

Incluso, el director deportivo del equipo, Sebastian Pelzer, ya le dedicó unas palabras a su reciente fichaje: “Beckham es un jugador al que hemos estado siguiendo de cerca desde hace tiempo y creemos que puede ser una incorporación importante para nuestra plantilla. Aunque todavía es joven, ya ha disputado más de 100 partidos a nivel profesional y ha adquirido experiencia en entornos competitivos. Gracias a su velocidad y calidad técnica, podrá ofrecernos más soluciones en la fase de ataque. Estamos encantados de brindarle aquí en Lugano las condiciones ideales para que pueda desarrollar todo su potencial“.

La operación se cerró en 850 mil euros y con ello Beckham David se convierte en el segundo jugador colombiano que se pone la camiseta del Lugano, luego de lo hecho por Ricardo Laborde entre 2008 y 2009.

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