Leonel Álvarez no es más el Director Técnico de Bucaramanga

Leonel Álvarez dejó de ser el director técnico de Atlético Bucaramanga, luego de que la directiva del conjunto Leopardo tomara la decisión de finalizar su contrato, tras una serie de resultados negativos en las últimas jornadas.

El estratega antioqueño no logró sostener la regularidad del equipo, lo que terminó pesando en la determinación del club de dar por terminado su ciclo al frente del banquillo. A pesar de algunos momentos destacados, el rendimiento reciente fue clave para que se produjera su salida.

La decisión se tomó tras la derrota de este martes 2-1 frente a Águilas Doradas, juego pendiente que dejó a los antioqueños al interior del grupo de los ocho; mientras que el Leopardo toma cada vez más distancia.

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En cuanto a sus números con Bucaramanga, Leonel Álvarez dirigió un total de 66 partidos, con un balance de 29 victorias, 19 empates y 18 derrotas, para un rendimiento del 53,5 %.

El balance de Leonel en torneos con Bucaramanga

Liga 2025-1: Eliminado

Copa Libertadores 2025: Eliminado

Copa Sudamericana 2025: Eliminado

Liga 2025-2: Clasificó

Copa Sudamericana 2026: Eliminado

Aunque logró clasificar al equipo en el segundo semestre de 2025, las eliminaciones en torneos internacionales y la falta de consistencia en la liga terminaron marcando el final de su proceso.

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Ahora, Bucaramanga deberá buscar un nuevo entrenador que encamine al equipo y lo mantenga en la pelea por los objetivos del semestre. Su siguiente juego será el próximo domingo frente al Boyacá Chicó.