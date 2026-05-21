Ex jugador de la Selección Colombia Podría llegar a la Liga Colombiana

El mercado de fichajes del fútbol colombiano podría tener uno de los movimientos más llamativos de los últimos años. El defensor colombiano Jeison Murillo encendió la ilusión de los hinchas del Deportivo Cali luego de confirmar, en una entrevista exclusiva con Piolo Manía , que existe una posibilidad real de regresar al equipo vallecaucano.

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El central de 33 años fue visto en el estadio de Palmaseca y allí habló sobre su futuro, dejando claro su deseo de vestir nuevamente la camiseta verdiblanca. Aunque todavía no hay un anuncio oficial, el jugador aseguró que las conversaciones avanzan y que está atento a lo que pueda suceder en los próximos días. La noticia rápidamente tomó fuerza entre los aficionados caleños, quienes sueñan con el regreso de uno de los defensores colombianos con mayor recorrido internacional de la última década.

Actualmente, Murillo milita en el Al-Shamal SC de Catar, donde ha disputado 19 partidos en la temporada, registrando un gol y una asistencia. Sin embargo, el posible retorno al club donde se formó parece ser una opción que seduce al defensor, especialmente por el vínculo emocional que mantiene con la institución. Murillo hizo parte de las divisiones menores del Deportivo Cali entre 2009 y 2010 antes de dar el salto al fútbol europeo.

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La carrera del defensor ha sido extensa y llena de experiencias en la élite del fútbol mundial. Tras salir de Colombia, pasó por clubes como Granada, Cádiz y Las Palmas en España, hasta consolidarse en el fútbol internacional con equipos de gran renombre como el Inter Milan, el Valencia CF, el FC Barcelona y la Sampdoria. Su experiencia y liderazgo serían un respaldo importante para un Deportivo Cali que busca recuperar protagonismo en el fútbol colombiano.

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Además de su paso por Europa, Murillo también tuvo una destacada historia con la Selección Colombia. Fue convocado por primera vez por José Pékerman para amistosos frente a El Salvador y Canadá, y posteriormente hizo parte de la nómina que disputó la Copa América 2015. En ese torneo tuvo uno de los momentos más recordados de su carrera al marcar el gol de la victoria frente a Brasil, en un histórico triunfo 1-0 de Colombia. Su rendimiento en aquella competición lo convirtió en una de las grandes revelaciones del campeonato y en uno de los jugadores más destacados del combinado nacional.

Ahora, mientras el mercado continúa moviéndose, la posibilidad de que Jeison Murillo regrese al fútbol colombiano comienza a tomar cada vez más fuerza. En Palmaseca la ilusión ya empezó y la hinchada del Deportivo Cali espera que el defensor pueda cerrar el círculo y volver al club donde inició su historia.