¿Quién es Juan Carlos Hurtado Parra, el reemplazo de Roa como presidente de Ecopetrol?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este lunes, 6 de abril, la Junta Directiva de Ecopetrol le otorgó vacaciones y una licencia a Ricardo Roa para que atienda sus líos judiciales, por lo que dejará la estatal por un periodo de tiempo, dejando en la presidencia a Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente de Hidrocarburos.

Lea aquí: Petro a junta directiva de Ecopetrol: quieren sacar a Ricardo Roa porque se asustaron

¿Quién es Juan Carlos Hurtado y cuál es su trayectoria profesional?

Según la información suministrada por Ecopetrol, antes de ser vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, fue vicepresidente de Exploración, Desarrollo y Producción en el periodo del 3 de febrero al 16 de noviembre de 2025.

Le puede interesar: Las seis contradicciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa

Es ingeniero electricista, especialista en Evaluación y Desarrollo de Proyectos. Además, es máster en Administración de Negocios internacionales de petróleo y gas.

En su hoja de vida reposa una experiencia de 28 años en el sector de los hidrocarburos, entre ella su tiempo en Ecopetrol y su puesto como vicepresidente técnico en la Transportadora de Gas Internacional.

En contexto: Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que no renunciará a su cargo pese a investigaciones

Desde Ecopetrol también destacan que Hurtado ha ejercido cargos enfocados en la gestión y coordinación de recursos, proceso y desarrollo de campos de producción de hidrocarburos.

Agregan que también destaca en la administración de procesos de operación y mantenimiento de sistemas de transporte de gas.

Formación profesional

Se graduó como profesional en ingeniería eléctrica en la Universidad Industrial de Santander. Su especialización en Evaluación y Desarrollo de Proyectos la desarrolló en la Universidad del Rosario.

También puede ver: “ Necesitamos un presidente concentrado, no distraído en asuntos personales”: USO sobre Ricardo Roa

Realizó su máster en Administración de Negocios (MBA) en la Universidad de Dundee, en Escocia.

¿Por qué se va temporalmente Ricardo Roa de la Presidencia de Ecopetrol?

Aunque la decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol no significa de ninguna manera una destitución de Roa, se tomó para que pueda enfocarse en responder sus asuntos legales, entre ellos la compra de su apartamento en el barrio El Chicó, en una zona exclusiva de Bogotá.

Otra de los ‘frentes’ que debe afrontar Roa es la del expediente que abrieron la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral por las presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022.

Más sobre el tema: Exclusivo: Habla Johny Giraldo, el hombre que remodeló el apartamento del presidente de Ecopetrol

Asimismo, la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de influencias vinculada a la investigación por la comprar del apartamento 901 y la relación con Juan Guillermo Mancera.

Cabe recordar que en conversación con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, aseguró que en la oficina de Juan Guillermo Mancera se “hacían entrevistas para nombrar” a altos cargos en Ecopetrol.

Puede leer: Presidente Petro volvió a arremeter contra Johnny Giraldo: ¿está defendiendo a Ricardo Roa?

¿Cuánto tiempo estará Ricardo Roa fuera de Ecopetrol?

Ante la decisión, Roa estará de vacaciones desde el 7 de abril hasta el 28 de mayo de 2026. Tras esto, entrará en licencia no remunerada que terminará el 28 de junio, una semana después de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Escuche aquí: “Si algo me pasa a mí y a mi familia, es Julián Caicedo Cano y Ricardo Roa”: constructor Giraldo

Precisamente, la decisión de la Junta busca proteger la integridad de Ecopetrol como empresa durante las investigaciones contra Roa.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: