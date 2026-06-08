Presidente Gustavo Petro viaja a Nueva York: Germán Ávila asumirá funciones presidenciales

A dos meses de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro tiene un nuevo viaje preparado a Estados Unidos.

Mañana martes 9 de junio, el mandatario viajará a Nueva York hasta el 11 de junio, en un viaje de dos días en los que tiene previsto asistir a la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el marco de la presidencia de turno que ejercer Colombia.

La participación de Colombia estará dividida en tres ejes: el primero será el 10 de junio sobre Medio Oriente y será presidido por Gustavo Petro, donde hablará sobre la paz mundial, el derecho internacional y el respeto a la ley internacional. El segundo tendrá lugar el 17 de junio sobre Mujer, Paz y Seguridad y estará liderado por Rosa Yolanda Villavicencio, y el tercero lo desarrollarán el 24 de junio sobre Niñez y Conflicto, y estará a cargo de Leonor Zalabata.

En la agenda del presidente en el país norteamericano, tiene planeado también un encuentro con Zohran Mamdani, el actual alcalde de Nueva York; sin embargo, aún se desconoce si asistirá a esta reunión, pues está prevista para el 12 de junio en la cumbre “Dignidad en Democracia”, donde se encontrarían para hablar sobre economía y las Instituciones democráticas. Un día después en que tiene planeado regresar al país.

Este nuevo viaje del presidente colombiano a Estados Unidos se da en medio de los recientes desacuerdos con el magnate estadounidense, Donald Trump, después de que ratificó su apoyo a Abelardo de la Espriella en la contienda presidencia.

También, de las advertencias del gobierno estadounidense de quitar las visas a los compradores de votos en Colombia, y de la vigilancia de Marco Rubio, secretario de Estado, con los cómicos en el país.

No obstante, en las últimas intervenciones el mandatario ha dejado claro que su Gobierno mantendrá una posición basada en la defensa del derecho internacional.

Germán Ávila lo suplirá

Nuevamente el ministro Germán Ávila, asumirá las funciones presidenciales mientras el mandatario Petro sale del país.

Esta vez, a través del decreto 0575 del 4 de junio de 2026, fue nombrado como ministro delegatario.