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07 abr 2026 Actualizado 00:07

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Política

Petro a junta directiva de Ecopetrol: quieren sacar a Ricardo Roa porque se asustaron

El presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la junta directiva de Ecopetrol sobre Ricardo Roa.

Gustavo Petro y Ricardo Roa | Fotos: Colprensa

Gustavo Petro y Ricardo Roa | Fotos: Colprensa

El presidente Gustavo Petro aseguró que la junta directiva de Ecopetrol piensa sacar transitoriamente a Ricardo Roa de la compañía.

Señaló que se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical, en el sentido de que los “gringos buscan sacarlo”, a pesar de que les advirtió que Estados Unidos no tiene esa intención.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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