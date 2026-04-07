Petro a junta directiva de Ecopetrol: quieren sacar a Ricardo Roa porque se asustaron
El presidente Gustavo Petro se refirió a la decisión de la junta directiva de Ecopetrol sobre Ricardo Roa.
El presidente Gustavo Petro aseguró que la junta directiva de Ecopetrol piensa sacar transitoriamente a Ricardo Roa de la compañía.
Señaló que se asustaron con las amenazas uribistas y de Cambio Radical, en el sentido de que los “gringos buscan sacarlo”, a pesar de que les advirtió que Estados Unidos no tiene esa intención.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...