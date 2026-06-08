Santiago Botero anuncia acciones jurídicas por “montaje” en caso de presunta violencia intrafamiliar

Un nuevo capítulo surge en el caso de presunta violencia intrafamiliar del excandidato presidencial Santiago Botero. Su defensa radicó una queja ante la Procuraduría contra el comisario de familia Amin Francisco Sanabria Aislant, por supuestas conductas que habrían afectado el debido proceso.

Según un comunicado publicado por la abogada defensora, Diana Paola Chavarro Gutiérrez, se trata de una de las primeras acciones jurídicas emprendidas por la defensa en contra de personas que estarían implicadas en lo que califica como un “montaje”.

En la queja se manifiesta que el accionar del comisario habría comprometido los principios de “imparcialidad, reserva del expediente, transparencia, debido proceso y proporcionalidad”. Señala al funcionario de prestarse para “crear narrativas infundadas en distintos medios de comunicación contra el excandidato presidencial a menos de 24 horas de las elecciones”.

Lea también: Santiago Botero designó a su ex fórmula vicepresidencial para definir apoyo en la segunda vuelta

De acuerdo con la defensa, a pesar de que aún no hay una decisión judicial definitiva, sí existen hechos que deben ser materia de investigación, como presuntas conductas de funcionarios impedidos que ya fueron recusados: “mismos que públicamente han hecho saber sus posturas políticas y críticas mal direccionadas en contra de quien prometió luchar contra los ladrones y corruptos”, señala el comunicado.

¿Qué dice la defensa de Santiago Botero sobre el caso?

En el comunicado también se exponen detalles del caso entre el excandidato y su expareja, Manuela Echeverri, con los que la defensa de Botero sustenta su posición de que se estaría fraguando un montaje.

Todo se remontaría a una “negociación fallida de divorcio y liquidación patrimonial”, que habría desencadenado el lío judicial.

Según cuenta el comunicado, Echeverri habría presentado una propuesta con pretensiones “abusivas y por fuera de la ley”:

36 millones de pesos mensuales para Manuela Echeverri

Cuota adicional de alimentos para el menor superando los 5 millones de pesos

Renovación periódica de vehículos

Seguro de vida por 1 millón de dólares.

Entrega de un apartamento en Cartagena valorado en cerca de veinte mil

millones de pesos (que no pertenecería a Santiago Botero).

De acuerdo con la defensa, tales exigencias demostrarían que la controversia generada a raíz del caso tendría un origen “esencialmente económico y patrimonial”. Incluso, señala que los montos exigidos se deberían seguir pagando aún si Manuela Echeverri decidiera tener otra pareja.

Otro de los argumentos que expone la abogada para demostrar un interés económico, son los “cambios significativos y abruptos” en las acusaciones contra Botero: “Pasaron de afirmar que había armas de fuego y violencia a apenas dejar entrever que lo que se buscaba era dinero, utilizando términos como “violencia económica”.

¿Cuál es la versión de Manuela Echeverri?

Durante un diálogo con El Tiempo el pasado 30 de mayo, Manuela Echeverri afirmó que intentó ocultar lo que estaba pasando para evitar que la campaña de Botero se viera afectada a tan poco tiempo de los comicios. Manuela Echeverri Hoyos denunció al político por violencia intrafamiliar.

“He sido muy prudente y soporté; quise evitar que por una denuncia mía se le afectara su campaña presidencial”, indicó Echeverri.

“Soporté muchos meses de violencia intrafamiliar, pero la gota que rebosó la copa ocurrió el pasado jueves entre las siete y las ocho de la noche, cuando Santiago discutió muy fuerte con mi mamá por uno de los grupos de campaña que maneja los temas de medio ambiente”, resaltó.

Aseguró que el candidato dio a entender que se debía destruir el páramo de Santurbán “y mi mamá, que es ambientalista, le llamó la atención. Santiago le dijo unas cosas muy fuertes a mi mamá”.

Echeverri afirmó que decidió poner primero a su hijo que a la campaña política; además, reconoció que ha comenzado a entender lo que había sufrido durante el tiempo que llevaba en una relación con el candidato presidencial.

“Quedé confundida, golpeada. Estábamos a dos días de las elecciones, a mí no me interesaba afectar la campaña de Santiago, pero pensé en mi hijo y pensé en mí. Hay un punto en el que las mujeres violentadas no podemos silenciarnos ni permitir que la maldad crezca. Y más dolor me dio cuando me di cuenta de que había llevado tanto tiempo guardando silencio y sufriendo la violencia a manos del padre de mi hijo. Por eso consulté con mis abogados y decidimos que había que poner en conocimiento de la justicia estos hechos”.