Así será el itinerario de la Selección Colombia rumbo a México antes de su debut mundialista

La Selección Colombia continúa con su preparación para el Mundial 2026 y ya tiene definida la hoja de ruta que seguirá durante los próximos días antes de su esperado debut frente a Uzbekistán. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo vive sus últimas jornadas en San Diego, California, donde viene de cerrar con una victoria por 2-0 sobre Jordania su fase de amistosos previos a la cita orbital.

Tras el compromiso disputado en el Snapdragon Stadium, el cuerpo técnico programó una jornada de recuperación para los futbolistas que tuvieron participación en el encuentro. La mayoría de los convocados sumaron minutos frente al conjunto jordano, por lo que el objetivo principal ha sido recuperar cargas físicas y mantener el plantel en óptimas condiciones de cara al inicio del torneo más importante del fútbol mundial.

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La delegación colombiana permanecerá en territorio estadounidense hasta el próximo miércoles 10 de junio.Durante este tiempo, el grupo realizará nuevas sesiones de entrenamiento en el Sharp HealthCare Performance Center & Right to Dream Academy, donde Lorenzo continuará afinando aspectos tácticos y evaluando las últimas alternativas para conformar el equipo titular que afrontará la fase de grupos.

El miércoles, luego de completar una práctica matutina, la Selección Colombia se desplazará al aeropuerto para abordar un vuelo chárter con destino a Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco. Allí quedará instalada la concentración oficial del combinado nacional, que tendrá como sede de entrenamiento las instalaciones de la Academia Atlas FC, hogar deportivo de los conocidos “Zorros”.

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La agenda en México comenzará de inmediato. El jueves 11 de junio, día en que se realizará la apertura oficial del Mundial, Colombia llevará a cabo su primera sesión de entrenamiento bajo los protocolos establecidos por la FIFA. Además, se tiene previsto que el equipo sostenga su primer encuentro con los medios de comunicación locales e internacionales acreditados para el certamen.

La estadía en Guadalajara se extenderá hasta el 15 de junio. Posteriormente, la delegación viajará a Ciudad de México para encarar la recta final de la preparación antes del estreno mundialista. El debut de la ‘Tricolor’ está programado para el 17 de junio en el Estadio Azteca, escenario donde comenzará el sueño colombiano en la Copa del Mundo y donde el equipo espera trasladar las buenas sensaciones que dejó la victoria frente a Jordania en su último examen previo al torneo.