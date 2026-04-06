Las seis contradicciones del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Siete de los nueve miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol se reunirán hoy con el presidente Gustavo Petro para hablar sobre la posible suspensión o salida del presidente de la compañía, Ricardo Roa, sumido en escándalos de corrupción.

El jefe de Estado mantiene firme su respaldo a Roa pero ya cuatro de los 9 miembros de la Junta Directiva han dicho que debe irse para defenderse por fuera del cargo.

Los dos miembros del directorio que no acudirán a la reunión con el presidente Petro hacen parte del grupo que quiere que se vaya.

Lea más: Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, habla de contradicciones de Roa

Son el exministro Luis Felipe Henao, quien representa a los accionistas minoritarios. Dentro de esos accionistas minoritarios los más grandes son los fondos privados de pensiones.

El otro es el ex vicecontralor general, Ricardo Rodríguez Yee, quien representa a los departamentos productores de hidrocarburos.

Ellos piensan que la empresa no debe arrastrar riesgos jurídicos y reputacionales por cuenta de las presuntas conductas de Roa.

Mientras tanto una precaria mayoría sigue alineada con el presidente Petro para sostener a Roa como sea. Entre ellos la presidenta de la junta, Ángela María Robledo, quien fuera fórmula vicepresidencial de Petro en 2018. La acompañan en esa causa, otros cuatro directores, entre ellos Hildebrando Vélez, padre de la ministra encargada Irene Vélez, y Alberto Merlano Alcocer, antiguo vicepresidente de Ecopetrol y funcionario de la Alcaldía de Petro.

El doctor Roa incurrió en varias contradicciones en su entrevista a la periodista Sylvia Charry en la Revista Cambio:

Allí dijo que había conocido al coronel Juan Guillermo Mancera el 27 de septiembre de 2002 cuando él le mostró el apartamento 901, cuyos pagos no ha podido acreditar. Hace poco más de un año y medio Roa me había dicho que había conocido al millonario coronel Mancera en junio de 2023 en Punta Cana. No hubo respuesta cuando aquí presentamos el video que muestra a Mancera en la inauguración del apartamento en Abril.

cuyos pagos no ha podido acreditar. Hace poco más de un año y medio Roa me había dicho que había conocido al millonario coronel Mancera en junio de 2023 en Punta Cana. No hubo respuesta cuando aquí presentamos el video que muestra a Mancera en la inauguración del apartamento en Abril. El presidente de Ecopetrol sostiene que Mancera le había informado que el apartamento pertenecía a la firma Princeton International Holding, y que su representante era el abogado Laureano Sigmund Valenilla con quien, según él, hizo el negocio. Tanto el abogado Sigmund como el dueño de la empresa Serafino Iacono sostienen que el negocio del apartamento lo hicieron con el coronel Mancera, que este era el comprador, aunque pidió que el bien fuera escriturado a nombre de Roa.

le había informado que el apartamento pertenecía a la firma Princeton International Holding, y que su representante era el abogado Laureano Sigmund Valenilla con quien, según él, hizo el negocio. Tanto el abogado Sigmund como el dueño de la empresa Serafino Iacono sostienen que el negocio del apartamento lo hicieron con el coronel Mancera, que este era el comprador, aunque pidió que el bien fuera escriturado a nombre de Roa. Dice el señor Roa que al día siguiente de cerrar el acuerdo hizo una transferencia por 450 millones de pesos con un cheque personal de Bancolombia y que en enero de 2023 ya había pagado 1.500 millones de pesos. Buscando el rastro de estos pagos, seis investigadores de la Fiscalía registraron, papel por papel, las oficinas de Serafino Iacono y NO encontraron pagos provenientes de Roa. Los únicos pagos son los que hemos mostrado aquí en El Reporte, en donde el coronel Mancera efectuó seis movimientos que incluyen un depósito de 300 millones en efectivo. Los pagos arrancaron en marzo de 2023 y terminaron en febrero de 2024, Es decir cinco de los seis fueron efectuados cuando ya Roa era presidente de Ecopetrol.

Ampliar Cerrar

Le puede interesar: Junta Directiva de Ecopetrol define futuro de Ricardo Roa: estas son las 3 alternativas de estudio

En su conversación con Cambio admite que uno de los pagos lo hizo Innova, pero jamás aclara por qué esa empresa del coronel Mancera pagaba por un apartamento de su propiedad: ¿Qué negocio tenía con Mancera?

El apartamento le fue vendido por un precio inferior en un 34 por ciento al valor comercial. Las evidencias que existen muestra que lo pagó el coronel Juan Guillermo Mancera y quien fuera el presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, ha declarado que Roa, y su pareja Julián Caicedo, lo presionaron para entregarle una concesión de regasificación a una empresa de Mancera, un negocio estimado en 1.400 millones de dólares anuales. Por cierto Roa y Caicedo despachaban en la oficina del coronel Mancera.

Las evidencias que existen muestra que lo pagó el coronel Juan Guillermo Mancera y quien fuera el presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, ha declarado que Roa, y su pareja Julián Caicedo, lo presionaron para entregarle una concesión de regasificación a una empresa de Mancera, un negocio estimado en Roa dice que la remodelación costó 495 millones de pesos y no 2.000. Este es el tercer precio que da. A mí me había dicho que había costado 300 millones de pesos con muebles. Los 495 millones que ahora quiere presentar como un presupuesto general fueron solo un arreglo para terminar los pagos al constructor Johny Giraldo, quien insistió aquí en que los pagos los recibió en efectivo y en cajas de cartón Hernando Ballesteros, un abogado de confianza de Ricardo Roa. Su contraparte fue Franky Ramírez, un hombre de William Vélez, antiguo patrón de Roa y favorecido con el contrato de 42 millones de dólares de Termomorichal. Un contrato que, de acuerdo con una evaluación jurídica, debía no costarle nada a Ecopetrol.

En definitiva Ricardo Roa ha entregado versiones contradictorias sobre este negocio. No se trata, como lo dice el presidente Petro, de una persecución por su política energética.

Lea también: “Los gustos sexuales de Roa son de su criterio”: Petro vuelve a defender al presidente de Ecopetrol

Las pruebas se vienen acumulando en este caso, pero además el próximo miércoles la Fiscalía le imputará cargos por presuntas irregularidades en la campaña del presidente Gustavo Petro.

Escuche completo El Reporte Coronell de este 6 de abril aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 06:45 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: