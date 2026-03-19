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En oficina de Mancera hacían entrevistas para nombrar a vicepresidentes de Ecopetrol: Johny Giraldo

Johny Giraldo, el encargado de remodelar el apartamento de Ricardo Roa en Bogotá, conversó con segunda vez con El Reporte Coronell de 6AM W y reveló más detalles sobre el escándalo por el apartamento en Bogotá del presidente de Ecopetrol, pero también sobre el ‘peso’ que tenía el expolicía Juan Guillermo Mancera en la toma de decisiones en la estatal colombiana.

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De esta manera, Giraldo aseguró que Mancera tenía una gran influencia para el nombramiento de personas en cargos clave de Ecopetrol. Incluso, indicó que en su oficina se hacían entrevistas para nombrar a vicepresidentes.

“En la oficina de Juan Guillermo Mancera se hacían entrevistas al inicio para nombrar a vicepresidentes de Ecopetrol. Yo estuve ahí. Juan Guillermo Mancera y yo entrevistamos a varias personas”, afirmó.

Según mencionó, tras dichas entrevistas, las personas fueron nombradas oficialmente, por lo que cuestionó el rumbo y las decisiones que tienen a Ecopetrol en su actual situación.

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¿En reuniones con Mancera se habló de Serafino Iácono?

“No. Al señor lo conocí en algún momento en una comida. Un caballero, hay que decirlo”, dijo.

Agregó que conoció al empresario Iácono en una casa en Cundinamarca, donde estuvo presente Ricardo Roa, pero no recordó si Julián Caicedo, también estaba en el lugar.

Posteriormente, sacó a la luz dos nombres: Cristian Ducuara (nombrado vicepresidente de Servicios Técnicos en Ecopetrol) y Luis Felipe Rojas, quien llego a ser presidente de Hocol.

Respuesta a Gustavo Petro

Luego de la respuesta del presidente Petro a sus declaraciones en El Reporte Coronell, Giraldo le exigió pruebas al mandatario, quien lo llamó una persona de “oscura que estafó a la familia de Piedad Córdoba”.

“Desenfocado el presidente y desconcertado yo. Qué necesidad tiene para hacer ese tipo de señalamientos, qué sustento tiene para hacer esas afirmaciones supremamente delicadas”, afirmó.

¿Fue a Venezuela con Piedad Córdoba?

“Sí”, respondió.

¿En el viaje con Piedad Córdoba se habló de la posibilidad de que Venezuela apoyara campaña de Petro?

“Jamás escuché eso. Ella era habilidosa porque toda la vida vivió en persecución, cuidaba mucho sus palabras. Sin embargo, cometió errores, pero es de las personas que más quiero”, comentó.

¿Conoció a Alex Saab?

“En el 2017 lo vi de lejos”, aseveró.

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