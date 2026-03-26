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La Unión Sindical Obrera de Ecopetrol insiste en paro por continuidad en la empresa de Ricardo Roa

La permanencia de Ricardo Roa en la presidencia de Ecopetrol intensificó la tensión entre la administración de la empresa y sus trabajadores. En 6 AM W con Julio Sánchez Cristo, Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), aseguró que el sindicato mantiene una “exigencia firme” para que la junta directiva tome una decisión que garantice la estabilidad de la compañía.

Ravelo insistió en que el debate no es político, sino empresarial. Según explicó, Ecopetrol enfrenta un deterioro reputacional que ya comienza a reflejarse en variables económicas.

“Está en juego la estabilidad de la empresa”, advirtió, al señalar que estos riesgos podrían traducirse en impactos financieros si se materializan.

Recordemos que, uno de los puntos más sensibles es la exposición internacional de Ecopetrol. Al cotizar en la Bolsa de Nueva York, la compañía está sujeta a vigilancia de autoridades estadounidenses, lo que eleva la presión frente a posibles investigaciones, por eso el dirigente sindical alertó sobre eventuales consecuencias si organismos federales deciden intervenir.

¿Cómo están las cifras?

En los últimos días, la acción de Ecopetrol ha llegado a caer cerca de 5% en medio de la incertidumbre por la continuidad de Roa. Además, las utilidades netas de la empresa pasaron de más de 33 billones de pesos en 2022 a 9 billones en 2025, una reducción cercana al 73%.

La junta directiva decidió mantener a Roa en el cargo pese a la presión de sindicatos, congresistas y accionistas. La decisión se tomó tras extensas sesiones y con el respaldo de la mayoría del órgano, que argumentó que no existen, por ahora, incumplimientos legales.

Frente a ello, Ravelo dijo que no descarta un paro y que son autónomos e independientes del sindicato.

“Vamos a seguir denunciando los impactos severos y de carácter reputacional que ha venido teniendo nuestra empresa (...) De no tomarse las medidas, vamos a movilizarnos como trabajadores”.

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Aunque no fijó una fecha concreta, confirmó que la USO mantiene activa su agenda de movilización y que las decisiones dependerán de lo que ocurra en los próximos días y de lo que se hable en la Asamblea de Accionistas.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

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