Plan retorno: más de 3,3 millones de vehículos se movilizan en Colombia

A medida que avanza el retorno de los viajeros a las principales ciudades del país, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional entregó un balance preliminar sobre el comportamiento de la movilidad durante el puente festivo de Corpus Christi.

Según informó el director de la entidad para Caracol Radio, el coronel Jairo Alonso Parra Archila, hasta el momento se registra un incremento del 6 % en la cantidad de vehículos que han transitado por las vías nacionales en comparación con periodos similares anteriores.

En total, cerca de 3,38 millones de vehículos se han movilizado por las carreteras colombianas durante el fin de semana festivo, una cifra que refleja una alta actividad turística y de desplazamiento en distintas regiones del país.

La capital registró un crecimiento cercano al 10 % en el flujo vehicular, con aproximadamente 568.000 vehículos movilizados.

Sin embargo, el panorama fue diferente en Cundinamarca, donde se evidenció una disminución del 4 % en la circulación de vehículos.

De acuerdo con el análisis realizado por el Observatorio Estratégico de Seguridad Vial, este comportamiento podría indicar que una gran parte de los viajeros optó por desplazarse a municipios cercanos a Bogotá en lugar de realizar viajes de larga distancia hacia otros departamentos.

Esta tendencia resulta relevante para las autoridades, ya que según el coronel, podría repetirse durante los próximos puentes festivos de junio y modificar las estrategias de control y regulación del tráfico en los corredores cercanos a la capital.

¿Hay cierres viales?

Aunque las lluvias han estado presentes desde el inicio del puente festivo, el coronel Parra señaló que las afectaciones en las vías no han aumentado frente a las que ya existían antes del viernes.

Actualmente se reportan afectaciones a la movilidad en 11 departamentos del país, con un total de seis cierres viales completos y 19 cierres parciales.

Entre los cierres totales más importantes se encuentran la vía Belén - Zácama, en Boyacá; el corredor Bogotá-Choachí, en Cundinamarca, específicamente en el kilómetro 25; un tramo de la vía Rumichaca-Pasto, en Nariño; la vía Lisboa-San Vicente de Chucurí, en Santander; y el corredor entre Arboletes y San Juan de Urabá, en Antioquia.

Las autoridades indicaron que estas restricciones ya eran conocidas por los usuarios frecuentes de estos corredores y que se han implementado medidas para mitigar los impactos en la movilidad.

Llamado a la prudencia durante el regreso a casa

El coronel insistió en la importancia de conducir con precaución durante las horas de mayor flujo vehicular del plan retorno, especialmente en las zonas donde continúan las lluvias.

De acuerdo con las autoridades, las condiciones climáticas adversas aumentan el riesgo de siniestros viales, por lo que recomendaron reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y atender las indicaciones de los organismos de tránsito.