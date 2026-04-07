Fiscalía radicó acusación contra exministros Velasco y Bonilla por caso UNGRD

Este 7 de abril, la Fiscalía General de la Nación radicó la acusación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco por el caso de corrupción en la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).

El documento fue radicado ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación contra los dos exfuncionarios por su presunta participación en el entramado de corrupción.

Alejandro Carranza, abogado de Bonilla, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta de X (antes Twitter) y confirmó que este martes, a las 10:00 de la mañana, fue radicada la solicitud de libertad por vencimiento de términos para su cliente. Además, argumentó que, después de cuatro meses, aún “no le resuelven la apelación”.

“Al tener conocimiento de que, del 1 de diciembre, fecha de la imputacion, a la fecha, han transcurrido más de 120 días, la Fiscalía procedió a radicar la acusación vencida, informando a la magistrada que la causal se ha subsanado y que se debe mantener la privación de la libertad del profesor Ricardo Bonilla”, advirtió Carranza.

En su mensaje, el jurista cuestionó al ente acusador: “¿Cuál es la estrategia de la Fiscalía General de la Nación en este asunto?“.

Carranza también advirtió que la Procuraduría ha pedido libertad para Bonilla en la audiencia de libertad por vencimiento después términos, “ya que la Fiscalía no radicó la acusación dentro de los 120 días contados a partir de la imputación”. Esto, agregó el abogado, acorde con el artículo 317 inciso 4 del Código de Procedimiento Penal.

Cabe recordar que, el pasado mes de febrero, tras un conflicto de reparto, el caso le correspondió a la magistrada Alma Gertrudis Chamat Lozano, quien es la misma funcionaria que debe resolver la apelación del preacuerdo –hasta ahora fallido– de Olmedo López en el mismo caso.

¿Qué tienen que ver Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en el escándalo de corrupción de la UNGRD?

Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco son señalados de presuntamente haber hecho parte de un entramado de corrupción que desvió contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para ofrecer dádivas a congresistas.

La Fiscalía ha advertido que los exministros se habrían comprometido a entregar 79 proyectos a senadores y representantes de la Cámara que, en su totalidad, sumaban $612.000 millones, No obstante, solo siete de esas iniciativas se concretaron.

Inicialmente, la Fiscalía y la Procuraduría pidieron detención domiciliaria, pero la magistrada del caso consideró necesario que fueran recluidos en un centro penitenciario para evitar una posible interferencia en la investigación o que salieran del país.

Por eso, Bonilla se encuentra recluido en la Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro, mientras que Velasco está en la Escuela de Carabineros de Cali. No obstante, los abogados de ambos exministros apelaron la decisión, argumentando que la decisión fue desproporcionada.

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