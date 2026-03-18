Caso UNGRD: Inpec definió lugares de reclusión de Wadith Manzur y Karen Manrique

Wadith Manzur y Karen Manrique y que pasará con sus curules, una vez reelectos teniendo medida de aseguramiento. Crédito Colprensa.

Justicia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el senador electo Wadith Manzur, será recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá y Karen Manrique en la cárcel El Buen Pastor.

Ambos congresistas están siendo investigados por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Estas son las resoluciones del INPEC: