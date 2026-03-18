Caso UNGRD: Inpec definió lugares de reclusión de Wadith Manzur y Karen Manrique
En la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional será recluido Manzur y en la cárcel El Buen Pastor, Karen Manrique.
Justicia
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el senador electo Wadith Manzur, será recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá y Karen Manrique en la cárcel El Buen Pastor.
Ambos congresistas están siendo investigados por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Estas son las resoluciones del INPEC:
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...