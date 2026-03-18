Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 mar 2026 Actualizado 17:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Caso UNGRD: Inpec definió lugares de reclusión de Wadith Manzur y Karen Manrique

En la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional será recluido Manzur y en la cárcel El Buen Pastor, Karen Manrique.

Wadith Manzur y Karen Manrique y que pasará con sus curules, una vez reelectos teniendo medida de aseguramiento. Crédito Colprensa.

Wadith Manzur y Karen Manrique y que pasará con sus curules, una vez reelectos teniendo medida de aseguramiento. Crédito Colprensa.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

Justicia

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que el senador electo Wadith Manzur, será recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá y Karen Manrique en la cárcel El Buen Pastor.

Ambos congresistas están siendo investigados por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Estas son las resoluciones del INPEC:

Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir