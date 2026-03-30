Corte recibe petición para aclarar si Manzur podrá posesionarse en el Congreso: esta es la historia

La Corte Suprema de Justicia remitió a la Presidencia y a la Mesa Directiva del Senado una solicitud ciudadana que plantea la posibilidad de que Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo para el periodo 2026-2030, pueda posesionarse, pese a que actualmente se encuentra privado de la libertad mientras avanza la investigación por la corrupción en la UNGRD.

La decisión se da en cumplimiento de un auto del 27 de marzo de 2026, firmado por el magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, de la Sala Especial de Instrucción. En el documento, el alto tribunal da trámite a un derecho de petición presentado por el ciudadano Francisco Javier Araújo Morelos, quien cuestiona el alcance de la medida de aseguramiento frente a los derechos políticos del congresista electo.

En su solicitud, el ciudadano advierte que, aunque las medidas de aseguramiento son constitucionalmente válidas, no deberían implicar la anulación total de los derechos políticos, como sería impedir la posesión en el cargo. Por ello, pide que se garantice la posibilidad de que Manzur Imbett se posesione el próximo 20 de julio de 2026 y que se aclare si su situación jurídica le impide ejercer el mandato derivado del voto popular.

Wadith Alberto Manzur. Foto: Cámara de Representantes Ampliar Wadith Alberto Manzur. Foto: Cámara de Representantes Cerrar

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La respuesta de la Corte ante la petición

Frente a estos planteamientos, la Corte recordó que ya impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Manzur Imbett mediante decisión del 11 de marzo de 2026, en el marco de un proceso que cumple con los requisitos legales establecidos. Asimismo, precisó que, conforme a la ley, cuando este tipo de medida recae sobre un servidor público, debe solicitarse su suspensión en el ejercicio del cargo, trámite que ya fue adelantado ante la Cámara de Representantes, corporación de la que hace parte actualmente.

Sin embargo, el alto tribunal aclaró que no tiene funciones consultivas ni está facultado para emitir conceptos sobre la viabilidad de una eventual posesión o sobre los efectos futuros de la medida de aseguramiento. Por esta razón, se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre la solicitud.

En ese contexto, y dado que el asunto involucra directamente la posesión de congresistas para el próximo periodo legislativo, la Corte decidió trasladar la petición al Senado para que esa corporación evalúe lo correspondiente dentro de sus competencias.

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