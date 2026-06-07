Minjusticia pidió a la Fiscalía celeridad en la investigación por el crimen de Cristian Herrera

Justicia

El Ministerio de Justicia y del Derecho le pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades que avancen en la investigación que permita el esclarecimiento de los hechos que rodearon el homicidio del periodista Cristian Herrera, ocurrido al mediodía del pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

“El Ministerio hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes para que, con la mayor celeridad, rigor y eficacia, adelanten y prioricen las actuaciones necesarias, agoten todas las líneas de investigación y esclarezcan los hechos, con el fin de identificar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este homicidio”, señaló mediante un comunicado.

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Al mismo tiempo, condenó el asesinato del periodista y se solidarizó con sus familiares, colegas, amigos y con toda la comunidad periodística del país.

“La violencia contra quienes ejercen el periodismo constituye una grave afectación a la libertad de expresión, al derecho de la ciudadanía a estar informada y a los principios fundamentales de la democracia”, expresó el Ministerio de Justicia.

También añadió que “la protección de la vida y la seguridad de quienes ejercen el periodismo es una condición indispensable para el ejercicio de las libertades democráticas y para la garantía del derecho de la ciudadanía a recibir información libre e independiente”.

¿Qué ha dicho la Fiscalía?

La Fiscalía General de la Nación adelanta los actos urgentes tras el crimen del periodista Cristian Herrera, ocurrido el pasado sábado 6 de junio en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander).

Según conoció Caracol Radio, el director seccional de Norte de Santander y un fiscal especializado están coordinando los procedimientos con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la SIJIN de la Policía Nacional.

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Específicamente, están recopilando elementos materiales probatorios que permitan avanzar en la investigación por el homicidio del periodista, ocurrido en el barrio Quinta Oriental de la ciudad, cuando llegaba a visitar a un familiar y fue sorprendido por sicarios que le dispararon en al menos seis oportunidades.

Igualmente, se conoció que la investigación será asumida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, específicamente del grupo encargado de investigar homicidios y ataques contra periodistas.

Cristian Hernando Herrera Nariño trabajó durante muchos años como periodista judicial del reconocido diario La Opinión. Hace un par de años se vinculó a la Alcaldía de Cúcuta y continuó ejerciendo su labor periodística de manera independiente.

“La Policía Nacional condena de manera categórica la agresión criminal de la que fue víctima el ciudadano Cristian Hernando Herrera Nariño, reconocido periodista de la ciudad de Cúcuta, en hechos ocurridos en el barrio Quinta Oriental”, indicó la Policía Metropolitana de Cúcuta a través de un comunicado.

“De forma inmediata, el comando de la Metropolitana ordenó la articulación de un equipo investigativo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL). Este equipo ya se encuentra recolectando material fílmico de cámaras de seguridad y testimonios clave para identificar la ruta de escape del presunto agresor, quien se movilizaba en una motocicleta”.

Por su parte, el diario La Opinión lamentó este hecho sicarial.

“La violencia vuelve a golpear al periodismo nortesantandereano. La muerte de Cristian Herrera deja un profundo vacío entre sus colegas, amigos y familiares, así como en una comunidad que encontró en su trabajo una voz comprometida con la información y la realidad de la región”.