Ejército y Policía Nacional frustraron secuestro de dos turistas en La Guajira

Justicia

El Ejército y la Policía Nacional, en un operativo conjunto, frustraron el secuestro de dos jóvenes que se encontraban realizando actividades turísticas en el departamento de La Guajira.

Los hechos ocurrieron en la Ruta 90, en cercanías del corredor minero y el peaje de El Ebanal, en Riohacha, donde, de acuerdo con las autoridades, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se transportaban las víctimas y las obligaron a dirigirse a una zona boscosa.

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Uniformados del Ejército y la Policía Nacional implementaron un operativo que permitió ubicar a los jóvenes, ambos de 24 años, quienes permanecían en poder de los delincuentes, y rescatarlos.

Precisamente, tropas del Batallón de Infantería Mediana N° 6, con apoyo de la Policía Nacional, el Centro de Recolección de Información y Análisis (CETRA), los Gaula Militares y el Gaula de la Policía, adelantaron el dispositivo.

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Asimismo, se activó un ‘plan candado’ para evitar que los secuestradores lograran su objetivo.

“El Ejército Nacional, el Batallón de Infantería Mediana N.° 6, en coordinación con la Policía Nacional, CETRA, los Gaula Militares y el Gaula de la Policía, logra frustrar un secuestro en la Ruta 90, donde activamos el Plan Candado y utilizamos todas nuestras capacidades militares y policiales para generar la libertad de estas dos personas que venían a visitar el departamento de La Guajira”, señalaron en un pronunciamiento difundido en redes sociales.

Las autoridades omitieron los nombres de los afectados y tampoco revelaron el lugar exacto donde se produjo su liberación.