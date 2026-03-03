Procuraduría realiza visita sorpresa a la Aerocivil por proyecto de reforma de slots en El Dorado

Caracol Radio conoció en primicia que en la tarde de este 3 de marzo, la Procuraduría General de la Nación adelanta una visita administrativa sorpresa en la sede de la Aeronáutica Civil en Bogotá, con el objetivo de revisar el estado del proyecto que modificaría la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado mediante la asignación de los denominados slots, que son las franjas horarias de despegue y aterrizaje habilitadas para las aerolíneas.

De acuerdo con fuentes consultadas, el Ministerio Público busca establecer en qué fase se encuentra la iniciativa, cuáles han sido los avances técnicos y regulatorios, y si el proceso se ha ajustado a los principios de transparencia y legalidad.

Sobre esta posible modificación, recordemos que la IATA, el gremio de las aerolíneas, advirtió que si el Aeropuerto El Dorado se aparta de los estándares internacionales, esto podría causar caos operativo, reducir la conectividad y aumentar tarifas actualmente establecidas.

No obstante, en declaraciones entregadas a medios de comunicación, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió la necesidad de intervenir un mercado que, según dijo, presenta alta concentración.

“Más oferta, mejores precios y más conectividad. Esa es la meta. Uno puede hacer algo o no hacer nada. Yo no creo que el Estado deba no hacer nada frente a las quejas de los usuarios”, indicó Rojas.

Se investiga también por temas operativos

Asimismo, el Ministerio Público también indaga por cuestiones operativas que estarían fallando en El Dorado.

De hecho, uno de los puntos más delicados es el estado de los sistemas ILS (Instrument Landing System), fundamentales para permitir aterrizajes en condiciones de baja visibilidad.

Según lo conocido por el Ministerio Público, el ILS de la pista norte de El Dorado estuvo fuera de servicio por más de un año y en la actualidad no estaría calibrado correctamente.

A esto se suman reportes de que en los aeropuertos de Pasto y Yopal estos sistemas tampoco estarían operando con normalidad, lo que impactaría directamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.

La Procuraduría también indaga por el funcionamiento del sistema ADS-B, tecnología que permite a las aeronaves transmitir automáticamente su posición, altitud y velocidad a los controladores aéreos. De acuerdo con las alertas recibidas, el sistema presentaría imprecisiones y estaría arrojando ubicaciones erróneas.

A esto se agregan presuntas fallas detectadas en el radar de superficie, que fue instalado desde 2016. Estas posibles irregularidades tienen bajo la mira de la Procuraduría la operación en El Dorado.

