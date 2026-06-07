Ejército Nacional recupera a un menor que había sido reclutado por el ELN en La Guajira

El Ejército Nacional recuperó y atendió a un menor que había sido reclutado por el ELN. Foto: Ejército Nacional.

Judicial

El Ejército Nacional informó que, en medio de una operación militar realizada en el sector conocido como Los Corazones, municipio de Maicao, La Guajira, contra el Frente Seis de Diciembre del grupo armado organizado ELN, se presentó un combate en el que fue abatido un presunto explosivista y francotirador de esta estructura.

Según se conoció, tropas del Batallón de Artillería de Defensa Antiaérea N.° 1, orgánico de la Décima Brigada, en una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y coordinada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, realizaron el dispositivo en el que resultó herido un menor de edad que había sido reclutado por la estructura armada y que fue atendido de manera inmediata.

“Durante la acción militar también resultó herido otro presunto integrante del grupo armado, quien era menor de edad. El socorrista militar del pelotón le brindó atención inmediata en el área de operaciones, logró estabilizarlo y prestarle los primeros auxilios antes de evacuarlo a un centro asistencial del departamento, donde actualmente recibe atención médica especializada y su pronóstico es reservado”, señaló el Ejército Nacional en un comunicado.

Igualmente, se conoció que en el lugar de los hechos se logró la incautación de un arma larga tipo fusil, una pistola, dos artefactos explosivos improvisados, dos detonadores para estos artefactos, 338 municiones de diferentes calibres y un proveedor.

“El Frente Seis de Diciembre sería el responsable de la acción terrorista perpetrada contra el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6, en Riohacha, el pasado 27 de mayo. Asimismo, se le atribuye la articulación de atentados contra la infraestructura férrea y su presunta vinculación con diferentes secuestros en la región”, detalló el Ejército.