Magistrado Carlos Mantilla responderá solicitud del gobernador de Antioquia sobre órdenes de captura

Medellín

Una medida cautelar para frenar la suspensión de las órdenes de captura que existen o pueden venir contra 23 líderes de estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá, 16 de ellos recluidos en la cárcel de Itagüí, fue radicada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ante el Consejo de Estado.

¿Qué dijo el gobernador?

El mandatario seccional indicó que lo que están pidiendo es que “se suspendan los efectos de esa resolución equívoca que deja en libertad a estos criminales, convirtiendo al conglomerado urbano más grande que tiene el departamento de Antioquia: el Valle de Aburrá y el altiplano de San Nicolás con Rionegro, en un segundo Caguán, donde 23 de los más peligrosos que haya tenido Antioquia van a poder ir a los sitios donde causaron horror e infligieron distintas manifestaciones de violencia, homicidios, desplazamientos, secuestros, extorsiones y terrorismo”.

¿Quién está encargado de esta medida cautelar?

El magistrado Carlos Fernando Mantilla Navarro, consejero de Estado de la Sección Primera, será el encargado de responder la solicitud de nulidad de la suspensión de órdenes de captura contra 23 líderes de estructuras criminales radicada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

¿Qué indica la resolución?

La resolución 00072 del 27 de marzo de 2026 suspende 23 órdenes de captura contra algunos de los líderes de estructuras delincuenciales que avanzan en una fase de exploración con el Gobierno Nacional, en una mesa de paz en la cárcel de Itagüí.

¿A quiénes cobija esta medida?

La medida rige para Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas; Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado; Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa; Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho; Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica; Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo, y Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre.

¿Quiénes están en libertad?

Por ya haber cumplido la condena impuesta, ya recuperaron la libertad Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero; Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber; Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo; Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente; Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado; Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo, y Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica.

Época de campaña

El gobernador indicó que esta resolución de la Fiscalía se expidió en una época electoral donde pueden constreñir a la ciudadanía en las elecciones.

Cabe recordar que estos líderes tienen injerencia en algunas zonas específicas del área metropolitana del Valle de Aburrá y el departamento de Antioquia.

Comparación con el proceso 8000.

El gobernador, Andrés Julián Rendón, hizo una comparación de este momento del país con el proceso 8000.

Para el mandatario seccional, “Si durante el proceso 8 mil se decía que al Palacio se había metido un elefante, aquí con alias Pitufo, con Calarcá, con la UIAF, lo que se metió al Palacio de Nariño fue el Jurassic Park entero”.

Los prontuarios

Rendón Cardona agregó que estos líderes de estructuras delincuenciales, que están cobijados con la resolución de la Fiscalía, tienen un prontuario amplio, destacando a alias Tom, comparado con Pablo Escobar; alias El Montañero, cabecilla de la organización criminal El Mesa, que delinque en Cundinamarca y el Eje Cafetero.