Tribunal condenó a exfiscal que simuló proceso penal para bloquear extradición de un narco a EE. UU.

Justicia

El Tribunal Superior de Popayán (Cauca) condenó a la exfiscal de El Tambo (Cauca), María del Socorro Fernández Chávez, a siete años y tres meses de prisión, tras hallarla culpable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal por favorecer a un narcotraficante requerido por Estados Unidos.

La Fiscalía General de la Nación logró demostrar que la exfuncionaria judicial participó en un caso de corrupción mediante el cual se favoreció a un ciudadano colombiano solicitado en extradición por una corte distrital de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico transnacional de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, luego de que el Gobierno Nacional avalara la extradición, el 17 de mayo de 2016, la entonces fiscal abrió una nueva investigación e imputó al capo el delito de rebelión, cargo del que este se declaró inocente.

“La actuación se sustentó en información sobre una investigación que se seguía en su contra por hacer parte de un grupo armado ilegal, lo cual no era cierto. Asimismo, se conoció que omitió reportes sobre una notificación roja de Interpol e incorporó documentación de arraigo con inconsistencias, firmas y otros elementos falsos”, informó la Fiscalía.

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Otro aspecto que quedó al descubierto fue la desaparición de la grabación de la audiencia de imputación de cargos. Además, pese a que un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la exfiscal se opuso.

Paralelamente, el narcotraficante interpuso una acción de tutela en enero de 2017, argumentando que se le había vulnerado el derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, y logró frenar su extradición a Estados Unidos.

La exfiscal María del Socorro Fernández Chávez deberá cumplir la sentencia en un centro de reclusión. Asimismo, tendrá que pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses.

No obstante, la sentencia aún no ha quedado en firme, por lo que contra la decisión proceden los recursos de apelación.