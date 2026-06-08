Defensora Iris Marín condenó crimen de Steven Portillo Gómez, defensor público en Caldas

Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno del Huila, advirtió sobre el incremento de homicidios y anunció refuerzo de la Fuerza Pública en zonas priorizadas del departamento.

Justicia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó el homicidio de Steven Portillo Gómez, defensor público de la Regional Caldas.

Los hechos se presentaron en la tarde del pasado domingo en el sector conocido como La Violeta, cerca de la estación de servicio La Rosa, en la vía Manizales-Chinchiná, en Caldas.

Preliminarmente, se conoció que el abogado de 30 años fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y le dispararon en repetidas oportunidades.

“Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales, Caldas”, señaló la defensora Marín, quien agregó que “no puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública”.

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En ese sentido, le pidió a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la investigación que permita judicializar a los responsables del crimen.

“Agradecemos a la Fiscalía y a las autoridades judiciales el trabajo investigativo adelantado hasta el momento. Al mismo tiempo, hacemos un llamado urgente para que se priorice el esclarecimiento de este crimen y se avance con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables. Duelo en nuestra institución”, señaló Marín, quien se solidarizó con la familia y los amigos del abogado Steven Portillo Gómez.

Igualmente, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó el homicidio del defensor público de la Regional (Caldas).

“El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, repudia el crimen del defensor público, Steven Portillo Gómez, perpetrado en la ciudad de Manizales. El Jefe del Ministerio Público expresa su solidaridad con su familia y colegas de la Defensoría del Pueblo, y exige resultados: captura y sanción a los responsables. de este lamentable hecho”.