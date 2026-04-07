Asocaña alerta crisis en la agroindustria de la caña tras cierre de ingenio

Asocaña hizo un llamado al Gobierno nacional para que se adopten medidas urgentes que permitan proteger la producción nacional y el empleo en las regiones. (Foto: Caracol Radio).

Valle del Cauca

El cierre definitivo del ingenio María Luisa, ubicado en el municipio de Florida, Valle del Cauca, que proporcionaba empleo a más de 700 personas de forma directa e indirecta, vuelve a dejar en evidencia el difícil panorama que enfrenta la agroindustria de la caña en el país.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, advirtió que el sector atraviesa un momento crítico, marcado por el aumento de las importaciones, barreras comerciales y otros factores que están afectando su competitividad y sostenibilidad.

“Hoy la agroindustria de la caña atraviesa un contexto muy difícil, el aumento del 385% de las importaciones de azúcar desde Bolivia, a pesar de que a ese país no le podemos llegar con 1 kilo de azúcar colombiana. La imposición de aranceles en Ecuador y el crecimiento de las importaciones de etanol desde Estados Unidos”, afirmó Calero.

Ante el panorama, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se adopten medidas urgentes que permitan proteger la producción nacional y el empleo en las regiones.

“Necesitamos reglas claras en el comercio del azúcar dentro de la Comunidad Andina de Naciones y una política de biocombustibles que priorice el consumo del etanol nacional”, agregó.

Calero insistió en que proteger esta agroindustria es fundamental para salvaguardar cerca de 286.000 empleos y el sustento de miles de familias en el suroccidente colombiano.

Sobre el cierre del ingenio María Luisa, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, señaló que obedeció a problemas financieros asociados a las dificultades que enfrenta el sector. No obstante, aseguró que la empresa cumplió con todos los requerimientos legales para la liquidación de los trabajadores.

“Es muy lamentable para el departamento del Valle que se hayan perdido 700 empleos. Hubo un proceso de indemnizaciones por parte del ingenio, pero realmente eran problemas económicos que se habían generado y ya definitivamente no tenían como sostener”, detalló.

La mandataria señaló que espera que esta situación no continúe afectando a otros ingenios de la región, ya que podría derivar en un grave problema social por la pérdida de miles de empleos.