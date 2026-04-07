Asesinan a un hombre en el norte de Cali: homicidios superan los 285 casos en 2026

La violencia en Cali sigue en aumento. En lo corrido de 2026, la ciudad ya supera los 285 homicidios, de acuerdo con cifras del Observatorio de Seguridad, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la ciudadanía frente al deterioro de la seguridad.

Durante la reciente Semana Santa, se registraron al menos 25 asesinatos, según la Policía, evidenciando un repunte preocupante en los indicadores de criminalidad.

El caso más reciente ocurrió en una zona comercial del barrio San Vicente, al norte de la ciudad, donde un hombre fue asesinado en plena vía pública.

La víctima fue identificada como Carlos Arturo Paz Cardona, de 47 años, quien, según el reporte policial, fue atacado con arma de fuego y murió en el lugar de los hechos.

De manera preliminar, las autoridades descartaron que se tratara de un caso de fleteo, pese a que el crimen ocurrió cerca de un establecimiento bancario. La principal hipótesis apunta a un ataque sicarial.

Según la información oficial, el hombre descendía de un edificio cuando fue interceptado y atacado a bala por sujetos armados.

Se conoció además que la víctima estaría vinculada a una empresa de aseo, era oriunda de Yumbo y hermano de una excongresista.

La Policía Metropolitana de Cali indicó que cerca del 80 % de los homicidios registrados este año están relacionados con sicariato, principalmente por ajustes de cuentas o disputas entre estructuras criminales.

“Los casos de homicidio por intolerancia han disminuido gracias a la presencia policial. La mayoría de los asesinatos están asociados a dinámicas delincuenciales”, explicó el general Herbert Benavidez, comandante de la Policía en Cali.

En comparación con 2025, la ciudad presenta un incremento del 7 % en homicidios, mientras que durante la Semana Santa se reportaron cinco casos más frente al mismo periodo del año anterior.

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