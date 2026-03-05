Producción de etanol en Colombia atraviesa por una crisis severa: Asocaña

La presidenta de Asocaña, Claudia Calero aseguró en diálogo con 6AM W que la industria del etanol en Colombia atraviesa una crisis severa, calificada como un ‘diez’, el peor escenario, debido a inventarios nacionales al tope máximo.

Advirtió que, si la situación persiste, podría haber un cese de operaciones en la producción de etanol y azúcar en menos de un mes, a pesar de los esfuerzos por reducir la producción.

La dirigente gremial manifestó que el etanol importado es necesario para el programa de oxigenación de gasolinas, pero actualmente está desplazando al productor nacional, el cual genera firmeza y emplea a más de 28 mil personas.

“Azocaña no se opone a las importaciones, pero solicita vehementemente el establecimiento de una regla clara y predecible que ordene el abastecimiento, priorizando el consumo del producto nacional que cumple con los objetivos legales”, manifestó la presidenta de Asocaña.

Subrayó que la solución propuesta es ordenar el consumo del producto nacional y complementarlo con el importado, ya que actualmente se está produciendo sin poder vender.

Finalmente, afirmó que lo que esta en juego en la actualidad es la posibilidad que se puedan perder unos 28 mil empleos que se generan en la producción de etanol en el país.