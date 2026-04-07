Cayó en Bolivia a alias “Mapaya”, jefe de la banda Los Espartanos de Buenaventura - Policía Boliviana

Autoridades de Bolivia confirmaron la captura de Jorge Isaac Campaz Jiménez, alias “Mapaya”, señalado como máximo cabecilla de la banda criminal Los Espartanos, que delinque en Buenaventura.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de Paurito, a unos 30 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, durante un operativo en el que fueron detenidas 13 personas: 11 colombianos y 2 bolivianos.

De acuerdo con medios locales, la intervención de la Policía boliviana se produjo en un predio donde los ocupantes departían y consumían bebidas alcohólicas. Según el reporte de la Policía, al llegar al lugar, los uniformados habrían sido recibidos con disparos.

“Hemos sido recibidos con disparos de arma de fuego, y nuestro personal respondió. No se registraron personas heridas”, informó el coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía en Bolivia.

Tras el intercambio de disparos, los sospechosos fueron reducidos y capturados. En el operativo también fue detenida una mujer. Las autoridades incautaron tres armas de fuego, cuatro cargadores y un vehículo.

El fiscal boliviano Carlos Rivera indicó que los capturados son investigados por porte ilegal de armas, organización criminal y tentativa de homicidio, y aseguró que todos presentan antecedentes judiciales en sus países de origen.

Según información preliminar en verificación por autoridades colombianas, entre los detenidos se encuentra alias “Mapaya”, quien era requerido mediante notificación roja de Interpol por delitos como tráfico de armas, homicidio y concierto para delinquir.

El señalado cabecilla figuraba en el cartel de los más buscados del Valle del Cauca, y por información que permitiera su captura se ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos.

“Se logró la identificación de un sujeto que estaría siendo buscado internacionalmente mediante notificación roja de Interpol. Sería uno de los más buscados de Colombia”, agregó el coronel Gómez a medios de ese país.

Las autoridades colombianas adelantan los procesos de verificación para confirmar plenamente la identidad de alias “Mapaya” y coordinar los procedimientos judiciales correspondientes.