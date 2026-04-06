Gobernadora del Valle pide esclarecer si funcionario de Inciva está implicado en acoso sexual

Tras conocerse los hechos la Gobernación activó el protocolo institucional para atender situaciones de acoso sexual. Imagen de referencia via Getty Images. / Tinnakorn Jorruang / EyeEm

Tuluá

Luego de conocerse las denuncias de presunto acoso sexual a mujeres en Tuluá, por parte de un funcionario del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca (Inciva), la Gobernación del Valle aseguró que se mantiene atenta al avance de las investigaciones.

Las víctimas aseguran haber recibido mensajes obscenos a través de WhatsApp, los cuales presentan similitudes en su contenido, lo que ha llevado a señalar que se trataría de una persona en particular. No obstante, esto no ha sido establecido.

Entre las denunciantes figuran la directora del Inciva, Emily Vanessa Vélez Ávila, funcionarias del Jardín Botánico Juan María Céspedes de Tuluá, así como estudiantes y docentes de un colegio que acuden al lugar por actividades académicas.

La gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó que la Fiscalía lidera el proceso y pidió celeridad para esclarecer los hechos, identificar al presunto responsable y determinar si tendría vínculo con la entidad.

“Yo hablé con la fiscalía para que tome cartas en el asunto y que pueda acelerar la investigación para saber ver si es un funcionario, de ser así, eso se pasaría a la procuraduría para que haga la investigación y lo pueda sancionar”, señaló la mandataria.

Además, indicó que tras conocerse los hechos se activó el protocolo institucional para atender situaciones de acoso sexual, que incluye medidas preventivas, acompañamiento y atención a las víctimas.

“Hay una ruta clara donde se ejecuta una evaluación inicial, se toman unas medidas urgentes y se da la investigación. Nosotros, un acompañamiento a las víctimas, un apoyo psicológico y jurídico y un seguimiento institucional”, agregó.

La mandataria rechazó estos hechos y reiteró el llamado a todas las mujeres que se sientan acosadas a denunciar cualquier situación similar, con el fin de garantizar su protección.