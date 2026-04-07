Golpe nacional contra la extorsión y el secuestro: 113 capturados

Colombia

En una ofensiva desarrollada en varias regiones del país, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, ejecutó el Plan Cazador “Operación Granate”, que dejó como resultado la captura de 113 personas señaladas de delitos como secuestro, extorsión y conductas conexas.

Las acciones se desplegaron en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta, así como más de 10 departamentos del territorio nacional, impactando a 15 estructuras criminales, entre ellas el “Clan del Golfo”, las “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra” y bandas como “Los Costeños”, “Los Pepes” y “Oficina de la Costa”.

Durante los operativos fueron incautados 585 elementos utilizados en actividades ilícitas, entre ellos armas de fuego, munición, granadas, motos y más de cien celulares utilizados para realizar extorsiones.

Caso en Cundinamarca: adulto mayor capturado por extorsión

Uno de los casos más llamativos se registró en Soacha, Cundinamarca, donde un hombre de 61 años fue capturado tras amenazar de muerte a un comerciante.

Según la denuncia, durante un mes la víctima recibió llamadas intimidantes de un hombre que se hacía pasar por integrante de la estructura criminal “Oficina de Envigado”, exigiendo el pago de tres millones de pesos para no atentar contra su vida.

El capturado enviaba audios amenazantes e incluso compartió un video de un atentado contra un vehículo de transporte público para generar intimidación.

El operativo permitió su detención en flagrancia mientras continuaba realizando llamadas extorsivas. El hombre tenía antecedentes por hurto, estafa y falsedad en documentos, y fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión agravada.

Caso de La Guajira contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

En el departamento de La Guajira, las autoridades lograron la captura de 13 presuntos integrantes de las “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra” en los municipios de Riohacha y Dibulla.

Entre los detenidos se encuentran cabecillas financieros, coordinadores logísticos y responsables del cobro de extorsiones, quienes, según las investigaciones, mantenían un sistema organizado de presión económica contra comerciantes, transportadores, ganaderos y empresarios del sector turístico.

Las exigencias económicas variaban desde los 100.000 hasta los 50 millones de pesos, dependiendo de la actividad económica de las víctimas.

Además, la estructura estaría vinculada a homicidios, tráfico de drogas y desplazamiento forzado en zonas como el corredor de la Troncal del Caribe.

De acuerdo con las autoridades, los capturados ya presentaban antecedentes por delitos graves y deberán responder ante la Fiscalía por cargos como concierto para delinquir agravado y extorsión.