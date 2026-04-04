¿Cuál es el ave de rapiña más poderosa del mundo? Habita en Colombia y su envergadura es de 2 metros

Cientos de animales, a lo largo de los millones de años que han vivido en la Tierra, han dominado cada uno de los ecosistemas: terrestres, marítimos y aéreos.

Así, cada uno de ellos han evolucionado para sobrevivir a su bioma y, algunos, convertirse en las cabezas de la cadena alimenticia.

No es un secreto que en las amplias tierras del mundo los leones, osos, algunos reptiles e incluso, el ser humano, encabezan la pirámide, pero en los cielos las cosas son diferentes, pues hay aves que los dominan.

Es el caso de las diferentes clases de aves de rapiña (o rapaces) que existen. Por ello, en Caracol Radio le contamos cuál es la más poderosa que habita los cielos del planeta.

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¿Cuál es el ave de rapiña más poderosa del mundo?

Pues bien, según varias fuentes consultadas como National Geographic, la enciclopedia de vida natural Britannica y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de Colombia, entre tantas aves de rapiña solo hay una que se puede quedar con el título de ser la más poderosa del mundo.

Se trata de la Águila arpía, "que se encuentra entre las águilas vivas más grandes del mundo y es considerada la más poderosa del planeta", dice Britannica.

¿Por qué el águila arpía es considerada la más poderosa del mundo?

Según explica la Universidad Nacional de Colombia, la arpía se gana este alias debido a su “fuerza y capacidad para cazar animales grandes”.

Lo anterior, según explican en su web, gracias a la potencia de su cuerpo que le otorga su envergadura. “Tiene una longitud de aproximadamente 100 cm, 200 cm de envergadura (dos metros) y llega a pesar 9 kg".

Esta águila es capaz de alimentarse de “mamíferos pequeños y medianos, reptiles” e, incluso, “otras aves”.

Ahora, otras de las características que la hacen ser la más poderosa en su clase, son su pico y sus garras. El primero, “ganchudo y curvo, le permite desgarrar la carne de sus presas y poderlas tragar en trozos más pequeños ya que no pueden masticar”.

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Las segundas, “le permiten capturar y atravesar a su presa matándola casi de inmediato”.

¿El águila arpía se puede encontrar en Colombia?

La respuesta es sí y, de hecho, algunos ecosistemas de nuestro país es son su hábitat natural.

“Su distribución geográfica es extensa, abarcando la mayor parte de la cuenca del Amazonas en Sudamérica, desde Perú y Colombia hacia el este hasta la costa atlántica de Brasil”, dice Britannica.

“Vive en la copa de los árboles de las tierras bajas en los bosques tropicales lluviosos que se ubican desde el sur de México hasta el oriente de Bolivia, sur de Brasil y norte de Argentina”, agrega el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional.

Y es que este mismo Museo se encargó de realizar un mapa en donde explican las áreas en donde el águila de rapiña se puede en encontrar en Colombia:

Crédito de realización de este mapa al Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional, publicado en: https://historianatural.unal.edu.co/expo1/aguila.html Ampliar Crédito de realización de este mapa al Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional, publicado en: https://historianatural.unal.edu.co/expo1/aguila.html Cerrar

La lealtad, una de sus principales características de su personalidad

Esta ave rapaz tiene una de las características en materia de personalidad más llamativas en los animales: es monógama, es decir, una vez encuentra una pareja, se queda con ella toda su vida.

“Los adultos son monógamos y a menudo forman parejas de por vida que se reproducen una vez cada dos o tres años”, explicó Britannica.

Dato curioso de la Águila Arpía:

El águila arpía es uno de los varios símbolos de una de las fuerzas que componen las Fuerzas Militares de Colombia, se trata de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que desde el 2016 adoptó a esta ave como símbolo debido a que, según mencionaron, representa valores en común con esta institución.

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“La arpía encarna una serie de valores con los cuales se identifica la Fuerza Aeroespacial, reafirmándolos a través de la campaña institucional ‘Así se va a las Estrellas’, lema que proviene del latín Sic itur ad Astra, que ha acompañado a la Institución desde sus inicios en 1919″, dice en su página web.

Vea fotos del águila arpía:

Águila Arpía. Foto: Getty Images. / diegograndi Ampliar Águila Arpía. Foto: Getty Images. / diegograndi Cerrar

Águila Arpía. Foto: Getty Images. / barry b. doyle Ampliar Águila Arpía. Foto: Getty Images. / barry b. doyle Cerrar

Águila Arpía. Foto: Getty Images. / Thorsten Spoerlein Ampliar Águila Arpía. Foto: Getty Images. / Thorsten Spoerlein Cerrar

Águila Arpía. Foto: Getty Images. / GABRIELLE WEISE Ampliar Águila Arpía. Foto: Getty Images. / GABRIELLE WEISE Cerrar

Águila Arpía. Foto: Getty Images. / Photography By Tonelson Ampliar Águila Arpía. Foto: Getty Images. / Photography By Tonelson Cerrar

Águila Arpía. Foto: Getty Images. / ChepeNicoli Ampliar Águila Arpía. Foto: Getty Images. / ChepeNicoli Cerrar

Vea un video de la águila arpía:

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