Maluma le regaló un carriel a Jimmy Fallon y este lo sorprendió con un aguardiente en su programa

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2296 -- Pictured: (l-r) Singer-songwriter Maluma during an interview with host Jimmy Fallon on Friday, May 22, 2026 -- (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images) / NBC

El cantautor colombiano Maluma estuvo de visita el viernes pasado en el programa de ‘The Tonight Show’, donde presentó su nuevo trabajo discográfico ‘Loco X Volver’.

¿Qué le regaló Maluma a Jimmy Fallon?

Maluma le llevó un carriel paisa acompañado de una carta de su hija, Paris, al comediante, actor y presentador estadounidense Jimmy Fallon.

“Estaba en Colombia antes de venir aquí y quería traerte algo especial. Esto se llama Carriel, es de Colombia”, le dijo Maluma a Fallon.

“Es muy típico de Colombia. Lo usamos para llevar cosas cuando montamos a caballo o estamos en pueblos pequeños. Lo puedes usar en la playa, donde quieras, aquí en Nueva York”, agregó.

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“Pero hay otro regalo dentro de la bolsa, así que quiero que lo revises, por favor, porque es especial”, le indicó el cantante.

“Es una carta de Paris. Ella quería darte eso. Tenía que ponerlo dentro del carriel, hermano”, le explicó.

“Eres el mejor. Dios mío, Paris, gracias. Me encanta”, le respondió Fallon.

¿Qué le dio el presentador al cantante paisa?

“Yo también quería hacer algo. Darte algo también”, le comentó el presentador mientras sacaba una botella.

“¿Tienes algo para mí? No debiste hacerlo. ¡Oh, Dios mío!”, respondió Maluma.

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“¿Puedes explicarnos qué es esto?“. Le preguntó Fallon.

“Este es el aguardiente de Colombia. Esta es nuestra bebida típica. Esto es lo que realmente me gusta tomar”, explicó la estrella paisa.

“También me encanta el mezcal y el tequila, pero ahora que he vuelto a mis raíces volví a mi aguardiente, así que quiero hacer un brindis contigo”, le propuso el antioqueño.

Fallon, aceptó, diciéndole: “Vamos, hermano. Hagámoslo. Felicidades por el nuevo álbum y por ser un nuevo papá. Te amo, hermano”.