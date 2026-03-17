¿Por qué los camaleones pueden cambiar de color? Esta es la razón

A lo largo y ancho de todo el planeta Tierra son millones de especies animales las que, gracias a la evolución de sus antecesores, han adquirido determinadas características que las diferencian de otros y que, entre otras cosas, no son solamente usadas para alimentarse o reproducirse, sino también para defenderse.

Es por eso que en los diferentes ecosistemas que hay en nuestro mundo encontramos animales que iluminan su entorno con luz propia (como las luciérnagas), que escupen o tienen veneno (como las serpientes o las arañas), con cuernos (como los antílopes), gigantes o muy pequeños (como los elefantes y las hormigas), veloces (como el guepardo) o que tienen la capacidad de cambiar de color en su piel dependiendo del entorno y la superficie en la que estén, como los camaleones, que son quienes nos citan en este artículo.

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Lo anterior porque muchas personas, y la sociedad en general, se ha preguntado cómo hacen estos animales para poder cambiar de color, y es por ella que la ciencia ha investigado para llegar a una respuesta.

¿Por qué los camaleones cambian de color?

Es un hecho que estos animales tienen esa curiosa capacidad, y aunque se piense que la única razón por la cual los camaleones cambian de color es para camuflarse, la realidad es que no es la única.

Según explica la reconocida revista National Geographic, los camaleones también cambian de color para tener “comunicación entre ejemplares de su misma especie”, y además, “para la adaptación a su entorno”.

La revista explica que estos animales, incluso, pueden expresar su estado animo mediante sus cambios de colores y que estos mismos también van ligados a los cambios de temperatura que hay en el ambiente en el que se encuentre.

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¿Cómo hacen los camaleones para cambiar de color?

Ahora, aunque se sabe que tienen la capacidad de hacerlo, la duda es cómo lo hacen y la clave está en unos cristales que tiene su piel.

“Los camaleones tienen la capacidad para ajustar el espacio de unos nanocristales fotorreflectantes de su piel hasta crear una extensa gama de colores”, dicen.

Esto quiere decir que sería, entre otras cosas, un tipo de espejo. Para este fin, la clave es un compuesto que produce la piel llamado melanina.

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“Cuando estos animales se encuentran en estado de sumisión, por ejemplo después de perder un combate, se oscurecen dispersando la melanina a través de las capas externas de su piel. Cuando está en reposo suele mostrarse de color verde o pardo, su color natural, con lo que es ahí cuando se confunde más fácilmente con su entorno. Cuando está excitado se muestra de colores vivos. En este último caso los cristales se separan, reflejando las longitudes de onda de los colores amarillo, naranja y rojo“, explicó NatGeo.

Vea un video de camaleones cambiando de color y cómo lo logran:

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