Testigo electoral y jurado de votación: ¿son lo mismo? Diferencias y funciones en elecciones

En Colombia, el próximo domingo 31 de mayo se llevará a cabo una nueva jornada electoral, la misma que tiene la finalidad de elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la república.

Durante esta jornada, los votantes deberán asistir al puesto y mesa de votación asignada, donde se encontrarán varias figuras electorales con diferentes funciones que buscan garantizar la transparencia de las elecciones.

Además de los jurados de votación, que tienen funciones específicas, en los puestos y mesas de votación también estarán presentes los testigos electorales, quienes desempeñan una labor totalmente diferente, pero si aún no tiene claras las diferencias, aquí le dejamos sus diferencias y respectivas funciones.

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¿Qué es un jurado de votación en Colombia?

En concreto, los jurados de votación se definen como aquellas personas que atienden el proceso de las elecciones, efectúan los escrutinios de mesa y registran los resultados de la mesa en los formularios electorales.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que hay algunos ciudadanos que son elegidos como jurados de votación remanente. Estas personas están designadas mediante resolución, y tienen como función reemplazar a los jurados titulares, en caso de que estos no asistan el día de la jornada electoral.

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¿Cuáles son las funciones y qué deben hacer el día de las elecciones los jurados de votación?

La Registraduría Nacional ha aclarado que los ciudadanos que tengan que cumplir con el rol de jurado de votación deberán acatar las nueve funciones. De lo contrario, podrán ser sancionados. Sin embargo, por cada mesa de votación hay varios jurados, por lo que las funciones se pueden dividir. Las tareas son las siguientes:

Recibir el documento de identidad de los ciudadanos y verificarlo en el formulario E-10. Registrar los nombres y apellidos de cada sufragante en el formulario E-11. Solicitar al sufragante la firma y la huella en el formulario E-11. Firmar y entregar la tarjeta electoral al sufragante. Custodiar la urna. Diligenciar y entregar al sufragante el certificado electoral con el documento de identidad. Efectuar los escrutinios de mesa. Registrar los resultados en los documentos electorales. Entregar los pliegos electorales al delegado de puesto de la Registraduría

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¿Qué es un testigo electoral en Colombia?

Los testigos electorales son ciudadanos que representan a los partidos, movimientos y grupos de ciudadanos que inscribieron candidatos o que representan el movimiento de voto en blanco y quienes servirán como veedores del proceso electoral.

Según el artículo 45 de la Ley 1475 de 2011, los testigos electorales “vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios y podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades”.

Los partidos y movimientos políticos, los movimientos sociales, los grupos de ciudadanos que inscriban ciudadanos o que promuevan el voto en blanco deberán enviar a la Registraduría o cargar en la página web los datos de las personas que deseen postularse como testigos electorales.

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Este listado debe tener el nombre completo, el documento de identidad, el puesto y la mesa de votación donde desean participar como jurados. La entidad se encargará de verificar la identidad de los ciudadanos; una vez finalice el proceso de verificación, la Registraduría deberá expedir un documento donde nombre a los testigos electorales.

Las autoridades electorales correspondientes serán las encargadas de acreditar a los testigos y deberán hacerlo mediante resolución proferida por el Consejo Nacional Electoral.

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¿Cuáles son las funciones y qué deben hacer el día de las elecciones los testigos electorales?

De acuerdo con la información ofrecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la función principal de los testigos electorales es vigilar todo el proceso de las votaciones y escrutinios durante toda la jornada.

Deben asegurarse de que los votantes porten su documento de identificación, ya sea la cédula amarilla de hologramas o la cédula digital. La Registraduría respondió las dudas sobre el uso de este documento en las elecciones regionales.

Según el Consejo Nacional Electoral, los testigos deben observar y confirmar que los jurados de votación, que ya se encuentran en procesos de capacitaciones, estén acreditados y se encuentren en la mesa en la que fueron designados.

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Durante el proceso de conteo de votos, los testigos pueden formular reclamaciones cuando el número de sufragantes de una mesa excede el de ciudadanos que podían votar en ella, aparezca que en las actas de escrutinio se incurrió en un error aritmético al computar los votos; además, podrán solicitar a los jurados de votación un recuento físico de los votos y deberá hacerse de inmediato.

Una vez haya finalizado el proceso de escrutinio, los testigos pueden acompañar al registrador y a la fuerza pública en el transporte de las actas y demás documentos electorales. Ninguna autoridad puede impedir esta vigilancia.

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