¿En Colombia existieron los dinosaurios? Esto habitaba en nuestro país hace millones de años

Iguanodon, uno de los dinosaurios que habrían habitado Colombia cuando el continente dejó de estar bajo el agua. Foto: Getty Images. / ROGER HARRIS/SCIENCE PHOTO LIBRA

El Planeta Tierra, desde su creación, ha atravesado por muchas eras o etapas en donde la vida en el planeta se ha configurado de tal forma que cada especie pudiera perdurar en el tiempo.

Sin embargo, cada etapa fue llegando a su fin debido a extinciones masivas que fueron causadas, principalmente, por desastres naturales.

Ahora, no es un secreto que de las eras más famosas es la Mesozoica, que está compuesta por el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. ¿Por qué? Porque fue allí en donde los dinosaurios tuvieron si reinado y dominaron cada ecosistema de la Tierra: agua, tierra y aire.

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Así, es bien sabido que a día de hoy, los hallazgos de estos reptiles gigantes siguen causando fascinación en las personas, especialmente en los expertos que los estudian.

¿En dónde habitaron los dinosaurios?

Estos animales imponentes habitaron en todos los continentes del mundo cuando en su momento eran un supercontinente llamado Pangea.

Aunque en ese momento había partes, que hoy están postradas en tierra, bajo el agua. Como Colombia.

Es por eso que en nuestro país ha surgido la duda de si realmente en Colombia habitaron los dinosaurios y si sí, cuáles se encargaron de dominar estas tierras

¿Los dinosaurios habitaron Colombia?

Pues bien, la realidad es que sí. Los dinosaurios sí habitaron Colombia. Tan es así, que la ciencia llegó a nombrar una especie de dinosaurio en honor al municipio boyacense de Moniquirá.

Esto se ha podido confirmar porque se han encontrado fósiles de dinosaurios en el país.

La Universidad de los Andes explicó en su página web que “en Colombia se han registrado oficialmente solo dos especies de dinosaurios de gran tamaño: el Padillasaurus leivaensis de Boyacá y el Perijasaurus lapaz de Cesar“.

Estos animales eran herbívoros y se caracterizaban por tener el cuello largo.

Como se mencionó, que en Colombia no se hayan encontrado fósiles de dinosaurios terrestres y de más renombre como el famoso Tiranosaurio Rex, el velociraptor o el triceratops pasa porque“durante el período Cretácico, gran parte del territorio colombiano se encontraba sumergido bajo el mar. Esto explica por qué se encuentra una abundancia de fósiles de reptiles marinos en lugares como Villa de Leyva, mientras que los hallazgos de dinosaurios terrestres son escasos ”.

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Es de esta forma que los fósiles más conocidos de dinosaurios que se han encontrado en Colombia son de especímenes marinas, puntualmente dos:

¿Cuáles son las dos especies de dinosaurios marinos reconocidos que se encontraron en Colombia?

Se trata del Callawayasaurus colombiensis, más conocido como plesiosaurio, y el Monquirasaurus​ boyacensis, más conocido como pliosaurio. (Ambos fósiles de estos animales fueron encontrados en Villa de Leyva, en Boyacá).

Aquí en Caracol Radio le dejamos todos los detalles:

Callawayasaurus colombiensis

El Servicio Geológico Colombiano explica en su página web que este animal media de largo 8 metros y "estudios recientes dicen que su cuello no era tan flexible y no sacaba la cabeza del agua; al parecer, habitaba el fondo marino, abría la boca y ‘rastrillaba’ el suelo para atrapar animales".

“El Callawayasaurus colombiensis es un elasmosaurio del orden plesiosaurio, reconocido por su cuello largo y cabeza pequeña. Estos vivieron hace 130 millones de años, en el periodo Cretácico, en el territorio que conocemos como Villa de Leyva, hoy un bosque seco", explicaron.

Callawayasaurus colombiensis. Foto: Servicio Geológico Colombiano. Ampliar Callawayasaurus colombiensis. Foto: Servicio Geológico Colombiano. Cerrar

Monquirasaurus​ boyacensis

El mismo Servicio Geológico puntualiza que “estos temibles reptiles marinos vivieron hace 130 millones de años, en el periodo Cretácico, en los mismos mares que el Callawayasaurus colombiensis, el animal del cuello largo, en Villa de Leyva”.

Así mismo, que un solo diente de este animal mide lo mismo que una mano de una persona adulta.

Es este animal es considerado holotipo (único en su especie) y se nombró en honor al municipio boyacense, Moniquirá. De hecho, este animal no se movió de lugar y a su alrededor se levantó un museo.

Monquirasaurus​ boyacensis. Foto: Servicio Geológico Colombiano. Ampliar Monquirasaurus​ boyacensis. Foto: Servicio Geológico Colombiano. Cerrar

Huellas de Iguanodontipus en Boyacá

Ahora, la misma Universidad de los Andes cuenta que en Santa María, municipio de Boyacá, en un pozo llamado La Calavera, se encuentran las huellas de lo que sería un Iguanodontipus. Este descubrimiento se hizo en 2017.

Lo curioso del hecho es que las huellas se encuentran sobre una pared, no en el suelo.

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“Al inicio del período Cretácico, la Cordillera de los Andes no existía en su forma actual. (...) Gran parte del norte del país se encontraba por debajo del nivel del mar. Sin embargo, debido al choque entre las placas tectónicas Suramericana y de Nazca, gradualmente comenzó a formarse la Cordillera de los Andes. Este dinámico proceso geológico transformó el área donde se encuentran las huellas del iguanodon en Santa María. Lo que una vez fue un terreno plano, se convirtió en una pared natural vertical", dijo la Universidad en su página web.

Vea un video de las huellas de Iguanodontipus en Boyacá

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