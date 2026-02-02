¿Cuál es la diferencia entre un chigüiro y un capibara? ¿Son el mismo animal? Habita en Colombia

Capibara en estado salvaje conviviendo con cuatro monos que están montados sobre su lomo. Foto: Getty Images. / shot by supervliegzus

Los animales han sido una de las especies que durante millones de años, desde su creación, han dominado el Planeta Tierra. Por medio de la evolución que atravesaron en cada periodo del mundo lograron desarrollar habilidades y características que, a la fecha, les permite sobrevivir en cada uno los ecosistemas que habitan.

Por ello es normal encontrar ejemplares que usan veneno, que tienen luz dentro de su cuerpo, que poseen aguijones, pinzas o cuernos, entre otras cosas que los diferencian de los demás.

Sin embargo, las características físicas no son las únicas que resaltan en cada animal, pues así como los seres humanos, estos seres vivos también cuentan con determinados comportamientos y personalidades, siendo unos más hostiles y otros más amigables, como el ejemplar que nos pone cita en este artículo: el capibara.

¿Cuáles son las diferencias entre el chigüiro y el capibara?

En el caso de este roedor, que en su orden es considerado el más grande de todos , la principal duda que gira a su alrededor no se relaciona con su actuar o estilo de vida, sino con su nombre: capibara o chigüiro.

Por eso, en Caracol Radio le contamos si hay realmente diferencias entre estos mismos.

Pues bien, la realidad es que la única diferencia que hay es netamente idiomática. Esto porque en diferentes países este animal es llamado de varias formas, dentro de estas chigüiro y capibara.

Ya depende de la región el cómo se le llame a este roedor gigante. Por ejemplo, en Colombia se le dice chigüiro, pero también es llamado jomo (en los llanos orientales), paqui, ñeque (norte de Colombia), ponche.

Entonces, ¿el chigüiro y el capibara son animales diferentes?

En línea con todo lo anterior la respuesta es no. Tanto el chigüiro como el capibara son un mismo animal , la única diferencia que existe es en su terminología, pues tiene varios nombres.

Así lo asegura la reconocida revista de ciencia National Geographic: “El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), también conocido como capibara o chigüiro , es un roedor, herbívoro y anfibio que se puede encontrar en humedales y selvas de Sudamérica".

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá mantiene la misma definición: “Este es el roedor más grande del mundo, con apariencia de un hámster o curí gigante. Este animal también es conocido como capibara o carpincho”.

Incluso, la Fundación del Español Urgente —FundéuRAE, promovida por la Real Academia Española (RAE) y la Agencia EFE, en un estilo de encuesta idiomática, recogió que estos son algunos nombres con los que también es llamado el capibara.

Ronsoco

Capincho

Corpincho

Chigüire

¿En qué partes de Colombia se puede encontrar el capibara?

El chigüiro habita el norte de Colombia en las vertientes del océano Atlántico, los valles del Magdalena, Cauca, Sinú y Atrato y en el Chocó. También se encuentra en los Llanos Orientales, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

