Ciro Quiñonez y Jhon Alex Castaño se unen para dedicarle “La Buena” a Colombia

Ciro Quiñones y Jhon Alex Castaño se han unido para cantar “La Buena”, una canción popular cargada de sentimiento y realidad, dando un mensaje directo para quienes viven pendientes de la vida de los demás.

Con sonidos populares que invitan a cantar, brindar y dedicar, la producción estuvo a cargo de Jhon Alex Castaño en su estudio JAC Records, logrando una mezcla auténtica y cercana al público colombiano.

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Una canción que invita a llevar las cosas por “la buena”

El tema nació durante un campamento musical junto a Johan Usuga y se convierte en una invitación a dejar atrás las críticas, las malas vibras y los juicios. La respuesta que propone la canción es simple pero poderosa: desear siempre “la buena”.

El videoclip, grabado en la ciudad de Pereira, refleja esas situaciones cotidianas donde las críticas y los señalamientos están presentes, dejando una reflexión sobre el respeto, la empatía y la importancia de enfocarse en uno mismo.

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Hoy, Ciro Quiñones y Jhon Alex Castaño, dos de los artistas más queridos del género popular, presentan una canción para bailar y gozar con toda Colombia. “La buena” ya se encuentra en todas las redes sociales:YouTube, Instagram, Tik Tok y Facebook

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