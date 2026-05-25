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25 may 2026 Actualizado 21:43

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Ciro Quiñonez y Jhon Alex Castaño se unen para dedicarle “La Buena” a Colombia

Como un mensaje dejar de estar pendientes de la vida de los demás, Jhon Alex Castaño y Ciro Quiñonez se juntan en este hit de la Música Popular colombiana

Portada del sencillo &quot;La Buena&quot; (Crédito: Ciro Quiñonez y Jhon Alex Castaño - Youtube)

Portada del sencillo "La Buena" (Crédito: Ciro Quiñonez y Jhon Alex Castaño - Youtube)

Portada del sencillo &quot;La Buena&quot; (Crédito: Ciro Quiñonez y Jhon Alex Castaño - Youtube)
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Ciro Quiñones y Jhon Alex Castaño se han unido para cantar “La Buena”, una canción popular cargada de sentimiento y realidad, dando un mensaje directo para quienes viven pendientes de la vida de los demás.

Con sonidos populares que invitan a cantar, brindar y dedicar, la producción estuvo a cargo de Jhon Alex Castaño en su estudio JAC Records, logrando una mezcla auténtica y cercana al público colombiano.

Lea más: “Candela”: el álbum con el que Greeicy muestra su versión más auténtica

Una canción que invita a llevar las cosas por “la buena”

El tema nació durante un campamento musical junto a Johan Usuga y se convierte en una invitación a dejar atrás las críticas, las malas vibras y los juicios. La respuesta que propone la canción es simple pero poderosa: desear siempre “la buena”.

El videoclip, grabado en la ciudad de Pereira, refleja esas situaciones cotidianas donde las críticas y los señalamientos están presentes, dejando una reflexión sobre el respeto, la empatía y la importancia de enfocarse en uno mismo.

Consulte: El ejecutivo colombiano que ha llevado el genero popular a sonar en las grandes esferas de la música

Hoy, Ciro Quiñones y Jhon Alex Castaño, dos de los artistas más queridos del género popular, presentan una canción para bailar y gozar con toda Colombia. “La buena” ya se encuentra en todas las redes sociales:YouTube, Instagram, Tik Tok y Facebook

Escuche la canción completa aquí:

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