Nuevo estudio reveló que los caballos podrían percibir el miedo en los humanos: ¿fin del mito?

Los animales, desde las épocas de las primeras civilizaciones en el mundo, han sido compañía vital del ser humano para determinadas labores. Desde transporte, hasta para la misma caza.

Ahora, a parte de toda la relación laboral en la que han sido utilizado los animales, estos mismos también han sido relevantes en materia espiritual y emocional para los humanos.

Es por ello que a lo largo de la historia es común encontrar que poblaciones como los egipcios, por ejemplo, representaban a algunos de sus dioses con animales.

También es cierto que el mismo humano se ha encargado de, con los años, representar de forma relevante a unos animales más que otros en materia moral, lo que ha llevado a crear mitos, como con los caballos.

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Y es que se ha creado en la cultura popular el mito de que estos equinos pueden percibir el miedo en las personas o, incluso, su forma de ser (buena o mala), lo que, supuestamente, los lleva a dejarse montar o no de un jinete, o aceptar o no a una persona como su montador.

Es por eso que en Caracol Radio le contamos qué tan cierto es esto, pues un nuevo estudio científico reveló datos que marcan un antes y un después en el relato.

¿Es verdad que los caballos pueden percibir el miedo en los humanos?

Pues bien, la reconocida revista National Geographic, citando a un estudio científico reciente, publicado en enero de 2026 en la revista PLOS One, explicó que los caballos son animales más sensibles de lo que se piensa.

Lo que deja la respuesta de que sí, según esa investigación, “los caballos son capaces de oler el miedo humano y esto altera su propio comportamiento“.

Es bien sabido en la cultura popular que cuando un caballo “escoge” a su jinete, y viceversa, el lazo que se crea es muy fuerte. Así mismo al contrario, cuando el equino percibe miedo en la persona que lo va a montar. Esto, entre otras cosas, se debería a la sensibilidad del animal.

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Pero con este estudio las cosas cambiaron y dieron un giro. La investigación que fue dirigida por la doctora Plotine Jardat (doctora en comportamiento y bienestar equino) y su equipo en el Instituto Francés de Equitación, “encontró pruebas de que los caballos no solo detectan, sino que también reaccionan a los olores emocionales humanos“.

¿Cómo hicieron el estudio?

NatGeo comentó que para llegar a la conclusión se necesitaron de dos fases: un grupo de voluntarios se sometió a estas mismas en donde, en la primera, consistió en poner unas compresas bajo las axilas para exponerlos a escenarios que les produjeran alegría.

En la segunda, y con nuevas compresas en las axilas, se sometieron a otros escenarios, pero esta vez que les provocaran miedo. “Vieron 20 minutos de la película de terror La entidad para inducir el miedo y recoger el sudor derivado de esta sensación”, explicaron.

En la última fase, se utilizaron caballos a los que se les expuso a estas olores que habían recogido con el sudor de las personas que participaron en las fases previas “mediante compresas sujetas dentro de bozales especiales que los caballos utilizaron durante las pruebas”.

La segunda etapa de la investigación hizo la revelación: “Se midió la frecuencia con la que un caballo de prueba interactuaba con el investigador, según lo que olía, tanto mientras se le cepillaba como mientras la misma persona permanecía ligeramente alejada del animal. Los caballos que olieron las muestras de miedo interactuaron y tocaron menos a la persona que los del grupo de control o los que olieron las muestras de sudor derivadas de momentos de alegría”.

En esa línea, la investigación arrojó que los caballos “los caballos presentaban cambios conductuales y fisiológicos distintos cuando se les exponía a olores humanos relacionados con el miedo“.

Los animales “parecían más alertas, reactivos a acontecimientos repentinos y menos propensos a acercarse y tocar a las personas que tenían cerca".

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Además, “los caballos también mostraron un aumento en la frecuencia cardíaca máxima, lo que indica estrés, durante la exposición al olor del miedo de los humanos".

Lo que llevó a concluir que, en efecto, los caballos si pueden percibir esta emoción en los humanos y que, además, reaccionan ante ella.

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