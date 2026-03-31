¿Necesita sacar el pasaporte? Hay horario especial de atención para Semana Santa en Bogotá

El pasaporte es uno de los documentos de identificación más importantes en la vida de los colombianos, pues les permite ingresar a otros países sin contratiempos o problemas. Es por esto que desde la Cancillería informaron cuáles serán los horarios de atención para Semana Santa en Bogotá.

Lea aquí: Gerente de la Imprenta Nacional revela detalles del nuevo modelo de pasaportes

En la capital colombiana solo habrá dos puntos de atención durante la Semana Mayor: la sede norte (Carrera 19 # 98-03) y la sede cetro (Calle 12c #8-27).

Los días de atención para que las personas tramiten el pasaporte en los dos puntos disponibles será desde el Lunes Santo al Miércoles Santo, desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aclararon que el Jueves y Viernes Santo no habrá atención al público.

Lea aquí: Semana Santa sin pasaportes en Santander: suspenden atención por varios días

Cambio en el modelo de expedición de pasaportes

Desde este miércoles, 1 de abril, cambia el modelo de expedición de pasaportes colombianos con la alianza público-privada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, por lo que la firma Thomas Greg & Sons ya no será la encargada de realizarlos.

Lea más: Qué significan los colores de los pasaportes: ¿Geografía, política o religión? Le explicamos

Horario de atención extendido en abril SIN CITA previa

A través de su página web, la Cancillería informó que durante abril tendrá horario extendido de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en los puntos de la sede centro y la sede norte.

Asimismo, los sábados 11, 18 y 25 la atención será de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

También puede ver: Convocatoria de empleo en Semana Santa: Distrito abre ofertas para diferentes cargos en Bogotá

Cabe resaltar que para para los dos puntos habilitados no es necesario sacar una cita previa para ser atendido.

¿Cómo agendar una cita para el pasaporte en otras sedes?

Ingrese aquí a la siguiente URL → https://agendacitas.cancilleria.gov.co/agendamiento-citas/agendamiento/agendamiento.xhtml Acepte las condiciones del manejo de sus datos personales y haga clic en ‘Aceptar’. Seleccione ‘Agendar Cita’ Elija la sede de su preferencia y luego ‘Mi pasaporte’. También puede sacar la cita para sus hijos. Tras esto le aparecerá el calendario con los días con citas hábiles. Luego seleccione la hora y agéndela.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: