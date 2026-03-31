Semana Santa sin pasaportes en Santander: suspenden atención por varios días

Durante la Semana Santa, los trámites de pasaporte en Santander tendrán una pausa.

La directora de la Oficina de Pasaportes, Waleska Quintero, explicó que esta suspensión hace parte del calendario institucional y recomendó a los ciudadanos programar sus trámites con anticipación para evitar contratiempos.

“Invitamos a los ciudadanos a planear sus solicitudes de pasaporte con tiempo, teniendo en cuenta estos días sin atención”, señaló la funcionaria.

Así funcionará la Oficina de Pasaportes durante Semana Santa:

No habrá atención: del 30 de marzo al 3 de abril

del Fin de semana: sábado y domingo no hay servicio habitual

sábado y domingo Reanudación: lunes 6 de abril

Esta medida puede impactar especialmente a quienes tenían previsto adelantar el trámite durante estos días o requieren el documento con urgencia para viajes programados en abril.

Tenga en cuenta:

El valor del pasaporte es de $305.280 .

. El pago se realiza una vez se formaliza el trámite ( llevar dinero en efectivo ).

). Quienes tengan certificado electoral vigente podrán acceder a un 10 % de descuento.

Requisitos:

Mayores de edad: cédula de ciudadanía en buen estado.

cédula de ciudadanía en buen estado. Menores de edad: registro civil original y tarjeta de identidad

Por eso, desde la administración departamental insisten en que, tras la reanudación del servicio, se podría presentar una alta demanda en los primeros días de atención.