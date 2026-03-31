Así será la vacancia judicial para Semana Santa 2026: ¿hasta cuánto irá? Circular explicada

Por medio de la Circular PCSJC26-11 emitida el 17 de marzo, el Consejo Superior de la Judicatura explicó a los despachos judiciales el procedimiento para solicitar el bloqueo de cuentas de correo electrónico correspondiente al periodo de vacancia judicial por semana santa, que irá entre el 28 de marzo y el 5 de abril del 2026. La jornada laboral se retomará el lunes 6 de abril.

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De acuerdo con esta circular la Rama Judicial mantendrá la atención de servicios esenciales bajo esquemas de turnos o guardias.

Sin embargo, los juzgados de control de garantías, de ejecución de penas y medidas de seguridad, junto con los centros de servicios judiciales, continuarán funcionando de acuerdo con la asignación determinada para casos urgentes, mientras que el resto de las actividades permanecerán suspendidas.

Tenga en cuenta:

Los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad trabajarán exclusivamente los días 30, 31 de marzo y 1 de abril, de acuerdo con el cronograma del Consejo Superior de la Judicatura.

Estos despachos, según la circular, no atenderán en Jueves y Viernes Santo ni durante el fin de semana posterior.

Por su parte, los juzgados penales y promiscuos con función de control de garantías, así como los centros de servicios judiciales, estarán operativos durante todo el periodo, garantizando la atención de trámites urgentes e inaplazables relacionados con libertades y otras medidas esenciales

Todas las funciones judiciales ordinarias se reanudarán el lunes 6 de abril, según confirmaron las autoridades judiciales.

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Las autoridades han recomendado a los usuarios estar pendientes de los canales oficiales en los primeros meses de 2026, para conocer cualquier eventual modificación en la prestación de servicios esenciales antes del inicio de la vacancia judicial.

Para funcionarios públicos:

La circular también hace recomendaciones para el personal judicial durante este periodo, en el que indican que cada servidor podría acceder a la plataforma de autogestión e ingresar la solicitud de bloqueo de su cuenta de correo electrónico institucional antes del viernes 27 de marzo a las 5:59 p.m.

Este proceso lo que hará es que el sistema procederá al bloqueo automático de envío y recepción de mensajes en su correo electrónico desde las 12:00 a.m. del 28 de marzo., manifestando que esto no afecta otros servicios relacionados con la cuenta institucional.

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