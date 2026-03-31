Convocatoria de empleo en Semana Santa: Distrito abre ofertas para diferentes cargos en Bogotá

Semana Santa es una de las épocas más esperadas del año para vacacionar o simplemente para descansar unos cuantos días, pero en la ciudad también muchas personas se quedan en búsqueda de trabajo. Es por esta razón que, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, dio a conocer una nueva convocatoria de empleo que está dirigida a población con todo tipo de formación académica, experiencia y también para aquellos que no cuentan con experiencia o que solo cuentan con su título de educación media, es decir, bachillerato.

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Esta convocatoria se realizará durante semana santa, más específicamente el sábado 04 de abril. Aquí le contamos los detalles:

¿Cómo se puede inscribir a la convocatoria de empleo?

El Distrito dio a conocer que tiene un total de 713 vacantes disponibles a través del portal web del Servicio de Empleo (https://www.serviciodeempleo.gov.co/).

Una vez ingrese a este sitio web, debe registrarse allí, iniciar sesión y posteriormente llenar sus datos personales junto con su hoja de vida y los diferentes soportes que tenga de su experiencia laboral y certificados académicos.

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Ofertas de empleo:

Según la Secretaría de Desarrollo Económico, 508 ofertas de trabajo de las 713 disponibles están dirigidas a personas con educación media. Una gran oportunidad para aquellos ciudadanos que están en búsqueda de obtener su primera experiencia laboral. De igual forma, 173 puestos están dirigidos a personas con formación técnica y tecnóloga y, finalmente, 32 vacantes están destinadas para personas con formación profesional.

La convocatoria estará abierta desde el lunes 30 de marzo, hasta el sábado 4 de abril. Es completamente virtual y, de acuerdo con la página web de la Secretaría de Desarrollo económico, estos son algunos de los cargos disponibles.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de abastecimiento.

Técnico (a) mantenimiento industrial.

Operario (a) de producción.

Agente de call center bilingüe (inglés B2).

Agente de call center ventas bilingüe (inglés B2).

Agente de call center trilingüe (inglés-portugués B2).

Analista de reclamaciones.

Desarrollador (a).

Técnico (a) de café.

Conductor (a) C1 o C2.

Asesor (a) comercial.

Asesor (a) comercial sabatino.

Asesor (a) externo.

Regional de ventas.

Supervisora (o) de zona.

Operario (a) de producción.

Operario (a) montacargas.

Auxiliar de producción.

Residente de obra.

Residente HSE (seguridad y salud en el trabajo).

Transportador (a) tienda a tienda – portal norte/Suba.

Directora (o) comercial.

Inspectora (o) de línea RTM.

Ingeniera (o) comercial y soporte técnico.

Auxiliar contable.

Auxiliar farmacéutico (a).

Administradora (o) de spa.

Gerente de talento humano.

Analista de trámites.

Ingeniera (o) de desarrollo.

Ingeniera (o) de infraestructura.

Analista de proceso.

Asistente de inventarios.

Profesional SST.

Especialista en SAP.

Asistente de sistemas.

Auxiliar de mezcla y molino.

Auxiliar de calidad.

Montacarguista.

Auxiliar técnico (a) soplado e inyección.

Asistente de calidad e innovación.

Profesional en seguridad y salud en el trabajo.

Analista de trámites.

Legal lead.

Especialista en ventas.

Coordinadora (o) de importaciones (aduanas).

Digitadora (o) de importaciones.

Analista de gestión humana bilingüe.

Ejecutiva (o) de ventas.

Agente call center de servicio al cliente.

Agente call center cobranza.

Mesero (a).

Auxiliar de cocina.

Guarda de seguridad.

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