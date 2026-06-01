La serie de televisión ‘Euphoria’ finalizó oficialmente después de siete años y tres temporadas

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - APRIL 07: Zendaya attends the Los Angeles Premiere of HBO's "Euphoria" Season 3 at TCL Chinese Theatre on April 07, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Brianna Bryson/WireImage) / Brianna Bryson

Este domingo 31 de mayo, tras siete años, tres temporadas y 26 episodios, la serie de televisión ‘Euphoria’ llegó a su fin.

Sam Levinson, creador, guionista y director de la serie de HBO, hizo el anuncio oficial en un podcast.

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Una de sus protagonistas, la actriz y cantante estadounidense Zendaya, había comentado en entrevistas que creía que la serie terminaría tras la tercera temporada.

Transcurrieron cuatro años entre la segunda y la tercera temporada y la producción de la tercera sufrió importantes retrasos.

‘Euphoria’ está basada en la miniserie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem.

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La serie está protagonizada por Zendaya, en el papel de Rue Bennett, una adolescente drogadicta que también es la narradora.

El reparto incluye a Jacob Elordi, Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Colman Domingo.