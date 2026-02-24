¡Ya es oficial! Colombia tiene nuevo pasaporte con mariposas amarillas y los pueblos representativos

En Casa de Nariño, la canciller Rosa Villavicencio entregó formalmente al presidente Gustavo Petro, la nueva libreta de pasaporte para los colombianos.

El nuevo pasaporte tiene fondo irisado, cuenta con un dispositivo de identificación difractado que incorpora el escudo de la República de Colombia y un fondo de las reconocidas mariposas amarillas.

El presidente confirmó que en abril realizarán el proceso de transición para que los pasaportes se hagan completamente en el país, mientras tanto, la Casa de la Moneda de Portugal se encargará de la producción de las libretas.

Por su parte, la Cancillería será la encargada de recopilar toda la información de los datos de los colombianos, mientras terminan de equipar con toda la maquinaria a la Imprenta Nacional.