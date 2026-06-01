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01 jun 2026 Actualizado 14:48

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Dua Lipa se casa con el actor británico Callum Turner en una ceremonia íntima en Londres

Las fotografías de la ceremonia muestran a la feliz pareja sonriendo mientras bajaban las escaleras del recinto, entre amigos y familiares que les lanzaban confeti para celebrar la ocasión.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: (Exclusive Coverage) Dua Lipa and Callum Turner attend Elton John AIDS Foundation&#039;s 34th Annual Academy Awards Viewing Party on March 15, 2026 in West Hollywood, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Elton John AIDS Foundation)

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: (Exclusive Coverage) Dua Lipa and Callum Turner attend Elton John AIDS Foundation's 34th Annual Academy Awards Viewing Party on March 15, 2026 in West Hollywood, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Elton John AIDS Foundation) / Michael Kovac

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: (Exclusive Coverage) Dua Lipa and Callum Turner attend Elton John AIDS Foundation&#039;s 34th Annual Academy Awards Viewing Party on March 15, 2026 in West Hollywood, California. (Photo by Michael Kovac/Getty Images for Elton John AIDS Foundation)

Matheo

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Este domingo, la cantautora inglesa Dua Lipa se casó con el actor británico Callum Turner.

La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en Old Marylebone, en Londres.

Las fotografías de la ceremonia muestran a la feliz pareja sonriendo mientras bajaban las escaleras del recinto, entre amigos y familiares que les lanzaban confeti para celebrar la ocasión.

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La estrella del pop lució un elegante traje de falda blanco de Schiaparelli, diseñado por Daniel Roseberry.

Lipa llevaba un sombrero de Stephen Jones, guantes y zapatos de tacón de Christian Louboutin del mismo color.

El actor vistió un traje azul marino de Ferragamo.

Aunque la pareja se casó el domingo, se rumora que celebrarán una segunda ceremonia en Villa Igiea, en Palermo, Italia.

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El año pasado, Lipa confirmó su compromiso con el actor.

“Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante”, declaró a la revista Vogue británica en junio de 2025.

“Esta decisión de envejecer juntos, de compartir una vida y, no sé, ser mejores amigos para siempre, es una sensación realmente especial”, agregó.

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