EXCLUSIVO: Gerente de la Imprenta Nacional revela detalles del nuevo modelo de pasaportes

Este 1 de abril, será un día clave, porque tras el giro que hizo el presidente Gustavo Petro para sacar a la firma Thomas Greg and Sons del proceso tras haber sido el encargado de la fabricación de estos documentos por 19 años, finalmente comienza la puesta en marcha del nuevo modelo de pasaportes, que se basa en una alianza público-privada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Casa de la Moneda S. A. de Portugal y la Imprenta Nacional.

Un convenio de cooperación, en el que la Imprenta Nacional de Colombia jugará un papel fundamental para la producción de estos documentos.

En Caracol Radio, hablamos en exclusiva con la Gerente Viviana León sobre la labor de la Imprenta Nacional en la producción de los pasaportes de todos los colombianos.

1. ¿Cuál es el papel exacto de la Imprenta en este convenio para la producción de pasaportes?

VLH: La Imprenta Nacional de Colombia (INC) es la entidad pública encargada de ejecutar el nuevo modelo de pasaportes en su fase crítica: personalización, custodia y distribución de los documentos y etiquetas de visa, conforme a los requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este modelo se desarrolla en el marco de una cooperación entre Estados, en la que Portugal autorizó la transferencia de tecnología, conocimiento y capacidades para fortalecer la infraestructura pública colombiana.

Esto permite que el país avance hacia un esquema con mayor autonomía, control estatal y cumplimiento de estándares internacionales en la expedición de documentos de viaje.

2. ¿Por qué se decidió que la Imprenta fuera la encargada de este proceso?

VLH: La decisión no es discrecional ni contractual, sino que deriva de un acuerdo de cooperación entre Estados.

El Memorando de Entendimiento entre Colombia y Portugal definió como entidades ejecutoras, por el lado colombiano, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la INC y a Migración Colombia, cada una con funciones específicas dentro del proceso.

En ese contexto, la INC como empresa industrial y comercial del Estado con experiencia en producción de documentos oficiales y de seguridad, asume un rol técnico dentro de una estrategia de fortalecimiento de capacidades públicas, basada en transferencia de tecnología, cooperación internacional y reducción de dependencia de operadores privados.

3. ¿Cómo se está manejando la protección de datos y qué garantías existen para la información de los colombianos?

VLH: El modelo está diseñado bajo un principio central: los datos permanecen bajo control del Estado colombiano en todo momento.

La personalización del pasaporte se realizará directamente en las instalaciones de la INC en Bogotá, sin traslado de bases de datos ni intermediación de terceros. No existe almacenamiento paralelo ni manipulación externa de la información.

Adicionalmente, el proceso opera bajo estándares internacionales de seguridad, con controles de trazabilidad, protocolos de acceso restringido