Horarios para subir al cerro de Guadalupe durante Semana Santa 2026: ¿Qué días podrá subir?

Una de las experiencias imperdibles para los fieles que celebran la pasión de la Semana Santa, no solo de la capital sino de todos los turistas que llegan a Bogotá en esta fecha es visitar el cerro de Guadalupe, que se encuentra ubicado en los Cerros Orientales de la ciudad.

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A más de 3.300 metros de altura reposa sobre los cerros de Bogotá una escultura de 15 metros de la Virgen de la Inmaculada Concepción, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. A este lugar acuden bogotanos y turistas a cumplir promesas o simplemente a disfrutar de la hermosa vista que tiene este cerro hacia la capital.

Allí una pequeña capilla en la que se erige una escultura de 15 metros de altura de la virgen María, obra del artista bogotano, Gustavo Arcila Uribe, engalana la ciudad y recibe cada domingo a los cientos de feligreses en busca de bendiciones y un rato de esparcimiento en la ciudad.

En el cerro podrá encontrar lugares donde venden artículos religiosos, artesanías y zona de comida para elegir el tipo de recuerdo de este icono de Bogotá, además de probar dulces típicos de la capital, así como deliciosas comidas.

Horarios para subir a Guadalupe:

En Semana Santa 2026 (del 29 de marzo al 5 de abril), el Cerro de Guadalupe en Bogotá estará habilitado para visitas, enfocado en el turismo religioso y ambiental. El sendero peatonal “Guadalupe - Aguanoso” funcionará en días específicos, principalmente sábados y domingos (29 de marzo, 4 de abril), con ingreso de 6:30 a.m. a 9:00 a.m. y cierre a las 12:00 m

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Accesos para subir a Guadalupe:

Se recomienda realizar el ascenso al Santuario principalmente en vehículo particular o transporte público por la vía alterna, ya que el sendero peatonal puede tener restricciones por días.

Precios para subir a Guadalupe:

Subir al Cerro de Guadalupe en Bogotá es gratuito, siendo uno de los miradores más económicos y altos de la ciudad. El gasto principal es el transporte, con buses desde el centro (cerca del Parque Tercer Milenio) por unos $4.000 por trayecto y parqueaderos voluntarios de $3.000 a $4.000.

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Recomendaciones generales para eventos religiosos y masivos en Bogotá de Semana Santa 2026:

Como ya es tradición, miles de ciudadanos y visitantes participarán de conmemoraciones religiosas, caminatas y asistencia a iglesias y templos de la ciudad. Para ello el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), recomienda a la ciudadanía:

No llevar a mascotas.

Llevar hidratación, protector solar y gorra.

Usar únicamente las rutas autorizadas y recorridos definidos para cada actividad.

y recorridos definidos para cada actividad. Se aconseja no llevar menores de tres años de edad, evite llevar coches, ni caminadores.

evite llevar coches, ni caminadores. Evite el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de alguna emergencia o situación de riesgo, llame de manera inmediata a la Línea de Emergencias 123.

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