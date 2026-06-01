Este fue el departamento con mayor participación en las elecciones presidenciales 2026: ¿Quién ganó?

De acuerdo con la información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los comicios presidenciales del pasado 31 de mayo participaron alrededor de 23,978,304 colombianos, lo que representa el 58,90% de participación, información contrarrestada con el potencial electoral que se tenía tras el censo que realizó la entidad, el cual tenía como potenciales sufragantes a 41,421,973 connacionales.

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¿Cuál fue la ciudad con la mayor participación durante la primera vuelta presidencial 2026?

La ciudad de Bogotá fue la que contó con la mayor participación de sufragantes, teniendo un total de 4,130,084 votos válidos, región donde se tenía el potencial electoral de 6,076,599 sufragantes, es decir, que la capital tuvo un 67,96% de participación.

Donde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, fue el que tuvo la mayor votación, obteniendo 1,706,249 votos válidos, lo que representa el 41.67% del total de los sufragantes, seguido por Abelardo de la Esperilla, quien obtuvo 1,543,517 votos válidos, lo que sería el 37.69%.

A continuación le dejaremos la lista de los demás candidatos con su respectivo porcentaje y cantidad de votos.

Paloma Valencia Laserna - Porcentaje: 9.08% Votos: 372,142

- 9.08% 372,142 Sergio Fajardo Valderrama - Porcentaje: 6.31% Votos: 258,410

- 6.31% 258,410 Claudia López - Porcentaje: 2.50% Votos: 102,440

- 2.50% 102,440 Raúl Santiago Botero Jaramillo - Porcentaje: .53% Votos: 22,090

- .53% 22,090 Óscar Mauricio Lizcano Arango - Porcentaje: .15% Votos: 6,449

- .15% 6,449 Miguel Uribe Londoño - Porcentaje: .09% Votos: 4,007

- .09% 4,007 Sondra Macollins Garvin Pinto - Porcentaje: .06% Votos : 2,679

- .06% : 2,679 Luis Gilberto Murillo Urrutia - Porcentaje: .06% Votos: 2,488

- .06% 2,488 Roy Leonardo Barreras Montealegre - Porcentaje: .04% Votos: 1,815

- .04% 1,815 Carlos Eduardo Caideco Omar - Porcentaje: .03% Votos: 1,251

- .03% 1,251 Gustavo Matamoros Camacho - Porcentaje: .02% Votos: 827

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¿Cuál fue el departamento con la mayor participación durante la primera vuelta presidencial 2026?

El departamento que tuvo el mayor movimiento electoral fue Antioquia, donde 3,209,520 de antioqueños ejercieron su derecho al voto, lo que representa el 58.90% de participación, dato contrastado con el potencial electoral que se tenía, que, según la Registraduría, estaban habilitados para votar 5,448,240 de personas en la región.

Liderado fuertemente por el candidato Abelardo de la Espriella, obteniendo 1,723,406 de votos válidos, es decir, el 54.36% del total de los votantes, seguido por Iván Cepeda Castro, el mismo que obtuvo 805,652 de votos válidos, lo que sería el 25.41%.

A continuación le dejaremos la lista de los demás candidatos con su respectivo porcentaje y cantidad de votos.

Paloma Valencia Laserna - Porcentaje: 9.28% Votos: 294,322

- 9.28% 294,322 Sergio Fajardo Valderrama - Porcentaje: 7.09% Votos: 225,072

- 7.09% 225,072 Raúl Santiago Botero Jaramillo - Porcentaje: .95% Votos: 30,271

- .95% 30,271 Claudia López - Porcentaje: .42% Votos: 13,482

- .42% 13,482 Óscar Mauricio Lizcano Arango - Porcentaje: .14% Votos: 4,542

- .14% 4,542 Miguel Uribe Londoño - Porcentaje: .13% Votos: 4,414

- .13% 4,414 Sondra Macollins Garvin Pinto - Porcentaje: .08% Votos : 2,783

- .08% : 2,783 Roy Leonardo Barreras Montealegre - Porcentaje: .06% Votos: 1,948

- .06% 1,948 Luis Gilberto Murillo Urrutia - Porcentaje: .05% Votos: 1,768

- .05% 1,768 Carlos Eduardo Caideco Omar - Porcentaje: .04% Votos: 1,282

- .04% 1,282 Gustavo Matamoros Camacho - Porcentaje: .02% Votos: 755

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