Este fue el departamento con mayor participación en las elecciones presidenciales 2026: ¿Quién ganó?
El pasado domingo 31 de mayo, alrededor de 23,978,304 colombianos votaron durante los comicios presidenciales, los cuales tuvieron como principales protagonistas a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, los mismos que se disputarán la segunda vuelta el próximo domingo 21 de junio.
De acuerdo con la información oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los comicios presidenciales del pasado 31 de mayo participaron alrededor de 23,978,304 colombianos, lo que representa el 58,90% de participación, información contrarrestada con el potencial electoral que se tenía tras el censo que realizó la entidad, el cual tenía como potenciales sufragantes a 41,421,973 connacionales.
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¿Cuál fue la ciudad con la mayor participación durante la primera vuelta presidencial 2026?
La ciudad de Bogotá fue la que contó con la mayor participación de sufragantes, teniendo un total de 4,130,084 votos válidos, región donde se tenía el potencial electoral de 6,076,599 sufragantes, es decir, que la capital tuvo un 67,96% de participación.
Donde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, fue el que tuvo la mayor votación, obteniendo 1,706,249 votos válidos, lo que representa el 41.67% del total de los sufragantes, seguido por Abelardo de la Esperilla, quien obtuvo 1,543,517 votos válidos, lo que sería el 37.69%.
A continuación le dejaremos la lista de los demás candidatos con su respectivo porcentaje y cantidad de votos.
- Paloma Valencia Laserna - Porcentaje: 9.08% Votos: 372,142
- Sergio Fajardo Valderrama - Porcentaje: 6.31% Votos: 258,410
- Claudia López - Porcentaje: 2.50% Votos: 102,440
- Raúl Santiago Botero Jaramillo - Porcentaje: .53% Votos: 22,090
- Óscar Mauricio Lizcano Arango - Porcentaje: .15% Votos: 6,449
- Miguel Uribe Londoño - Porcentaje: .09% Votos: 4,007
- Sondra Macollins Garvin Pinto - Porcentaje: .06% Votos: 2,679
- Luis Gilberto Murillo Urrutia - Porcentaje: .06% Votos: 2,488
- Roy Leonardo Barreras Montealegre - Porcentaje: .04% Votos: 1,815
- Carlos Eduardo Caideco Omar - Porcentaje: .03% Votos: 1,251
- Gustavo Matamoros Camacho - Porcentaje: .02% Votos: 827
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¿Cuál fue el departamento con la mayor participación durante la primera vuelta presidencial 2026?
El departamento que tuvo el mayor movimiento electoral fue Antioquia, donde 3,209,520 de antioqueños ejercieron su derecho al voto, lo que representa el 58.90% de participación, dato contrastado con el potencial electoral que se tenía, que, según la Registraduría, estaban habilitados para votar 5,448,240 de personas en la región.
Liderado fuertemente por el candidato Abelardo de la Espriella, obteniendo 1,723,406 de votos válidos, es decir, el 54.36% del total de los votantes, seguido por Iván Cepeda Castro, el mismo que obtuvo 805,652 de votos válidos, lo que sería el 25.41%.
A continuación le dejaremos la lista de los demás candidatos con su respectivo porcentaje y cantidad de votos.
- Paloma Valencia Laserna - Porcentaje: 9.28% Votos: 294,322
- Sergio Fajardo Valderrama - Porcentaje: 7.09% Votos: 225,072
- Raúl Santiago Botero Jaramillo - Porcentaje: .95% Votos: 30,271
- Claudia López - Porcentaje: .42% Votos: 13,482
- Óscar Mauricio Lizcano Arango - Porcentaje: .14% Votos: 4,542
- Miguel Uribe Londoño - Porcentaje: .13% Votos: 4,414
- Sondra Macollins Garvin Pinto - Porcentaje: .08% Votos: 2,783
- Roy Leonardo Barreras Montealegre - Porcentaje: .06% Votos: 1,948
- Luis Gilberto Murillo Urrutia - Porcentaje: .05% Votos: 1,768
- Carlos Eduardo Caideco Omar - Porcentaje: .04% Votos: 1,282
- Gustavo Matamoros Camacho - Porcentaje: .02% Votos: 755
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