La banda inglesa de rock Def Leppard anuncia su regreso a Colombia junto a la agrupación Extreme

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 21: (L-R) Rick Allen, Phil Collen, Joe Elliott, Vivian Campbell, and Rick Savage of Def Leppard attend the 2019 iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena on September 21, 2019 in Las Vegas, Nevada. (Photo by JB Lacroix/WireImage) / JB Lacroix

Este lunes se anunció el regreso de la banda de rock inglesa Def Leppard a Colombia por tercera vez en su historia.

La agrupación liderada por Joe Elliott estará acompañada por la banda de rock estadounidense Extreme, más conocida por su balada acústica “More Than Words”.

Def Leppard estuvo por última vez en el país el 25 de febrero de 2023 junto a Mötley Crüe, en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

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La primera vez que la banda de la Nueva Ola del Heavy Metal Británico estuvo en Colombia fue en 1997 en el mismo recinto.

Se formaron en Sheffield en 1976 y desde 1992, la banda ha estado compuesta por Rick Savage, Joe Elliott, Rick Allen, Phil Collen y Vivian Campbell.

Fueron parte de la nueva ola del heavy metal británico de principios de la década de 1980.

Su disco ‘Hysteria’ ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos de la historia.

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Generó seis sencillos que alcanzaron el Top 20 en Estados Unidos: “Love Bites”, “Pour Some Sugar on Me”, “Hysteria”, “Armageddon It”, “Animal” y “Rocket”.

Def Leppard ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.

Han recibido la certificación de diamante de la RIAA por dos álbumes, ‘Pyromania’ e ‘Hysteria’, lo que los convierte en una de las cinco bandas de rock con dos álbumes de estudio originales que han vendido más de 10 millones de copias en los Estados Unidos.