Qué significan los colores de los pasaportes: ¿Geografía, política o religión? Le explicamos

La Cancillería de Colombia explica que el pasaporte es un documento oficial que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores para acreditar la identidad y nacionalidad de un ciudadano cuando este se encuentra fuera del país.

En ese sentido, los colombianos podrán salir y entrar legalmente al país mostrando su respectivo pasaporte.

Hay que señalar que el precio de la expedición de este documento es distinto entre Bogotá y otras regiones del país en donde se haga el trámite, debido a la adición de impuestos departamentales.

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¿Qué significan los colores de los pasaportes?

En el mundo existen 4 colores de los pasaportes: rojo, azul, verde y negro, que varían según el país. Sin embargo, pueden existir variaciones en las tonalidades o haber colores que no representan una nación sino una actividad específica, como los pasaportes dorados, que solo algunas personas en el mundo lo pueden tener.

Aunque no se ha establecido un significado oficial para cada uno de los 4 colores de los pasaportes a nivel global y una reglamentación de estos, se habla de que es una decisión de cada nación en términos de estética, o puede estar influenciado por motivos geográficos, de identidad nacional y políticos.

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¿Qué significa el pasaporte vinotinto o rojo?

Este es el color del pasaporte colombiano y de cerca de la mitad de los países del mundo.

Aunque pueda tener varias tonalidades de este color, el portal ‘National Geographic’ dice que los países que tuvieron o tienen un régimen comunista, como China, Rusia, Rumania y Polonia, usan este color.

Sin embargo, el motivo es diferente para las naciones de la Unión Europea y América Latina, por ejemplo, Colombia adoptó el color vinotinto por razones de identidad regional, siendo el mismo de Bolivia, Ecuador y Perú, demostrando que hace parte de la Comunidad Andina.

¿Qué significa el pasaporte azul?

Este es el color de los pasaportes significa Nuevo Mundo, por eso Estados Unidos lo posee, así como quince países del Caribe, como Cuba, Bahamas, Haití, entre otros.

Uno de los significados de este color para países de Latinoamérica como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay es que existiría una razón económica; pues estos países perteneces al Mercado Común del Sur (Mercosur).

¿Qué significa el pasaporte verde?

En América Latina, México es la única nación en tener este color en su pasaporte, puede ser por su identidad nacional, ya que el color hace parte de su bandera; no obstante, también lo tienen algunos países miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental como Nigeria, Senegal y Costa de Marfil.

El significado que se le ha dado a este color de pasaporte es de tinte religioso, pues se dice que es una tonalidad típica de los países musulmanes como Marruecos, Arabia Saudita y Pakistán; pues, según las versiones populares, este habría sido el color favorito del profeta Mahomma y simbolizaría la naturaleza y la vida.

¿Qué significa el pasaporte negro?

Este es la tonalidad de pasaporte menos común en el mundo y aunque, en ocasiones, es relacionado y utilizado para identificar personas del Vaticano o con inmunidad diplomática en México y Estados Unidos, este color también lo tienen como tono de su pasaporte oficial en países como Nueva Zelanda, Zambia, Burundi, Chad y Angola.

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¿Cómo sacar cita para pasaporte en Colombia?

Cita obligatoria para solicitud de pasaportes en Bogotá: Sede Norte y Sede Centro ingresando al siguiente enlace: https://agendacitas.cancilleria.gov.co/agendamiento-citas/agendamiento/agendamiento.xhtml

Sede Norte y Sede Centro ingresando al siguiente enlace: Fuera de Bogotá (gobernaciones autorizadas): Consulte aquí el listado de las gobernaciones autorizadas para el trámite de expedición de pasaportes: http://www.cancilleria.gov.co/tramites_servicios/pasaportes/lugares_expedicion

Consulte aquí el listado de las gobernaciones autorizadas para el trámite de expedición de pasaportes: Consulados de Colombia en el exterior: Consulte aquí el listado de consulados de Colombia en el exterior: https://tramites.cancilleria.gov.co/ApostillaLegalizacion/directorio/misionesExterior.aspx

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