Mick Jagger confirma que desea volver a salir de gira con los Rolling Stones “lo antes posible”

AMSTERDAM, NETHERLANDS - JULY 7: Mick Jagger of the Rolling Stones perform live on stage during a concert of The Rolling Stones at the Johan Cruijff Arena on July 7, 2022 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Sven Hoogerhuis/BSR Agency/Getty Images) / BSR Agency

El músico, cantautor y productor de cine inglés, Sir Mick Jagger, dijo que está deseando que los Rolling Stones vuelvan a salir a tocar.

Durante una entrevista con su compañero, el guitarrista Ronnie Wood, Jagger confirmó que la banda planea volver a girar en el futuro.

“Me encantaría ir de gira. Estoy deseando que llegue el momento”, afirmó Jagger.

“No creo que sea este año. Pero espero que sea lo antes posible”, aclaró.

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La confirmación de Jagger llega después de que la banda aparentemente cancelara el año pasado sus planes para una gira por estadios del Reino Unido y Europa prevista para 2026.

En enero, se informó que el grupo recibió varias ofertas para realizar conciertos durante el verano, pero las rechazó debido a problemas logísticos relacionados con los recintos y los viajes, así como a compromisos previos.

La última gira de los Rolling Stones fue en 2024 para promocionar su álbum de 2023, ‘Hackney Diamonds’, con 20 conciertos en Norteamérica.

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La banda se prepara para lanzar su nuevo álbum, ‘Foreign Tongues’, el 10 de julio.

El álbum fue grabado en los estudios Metropolis del oeste de Londres, con el productor Andrew Watt, quien también produjo ‘Hackney Diamonds’.

También incluye una participación del fallecido baterista de los Stones, Charlie Watts, grabada durante una de sus últimas sesiones antes de su muerte en 2021.

Entre los artistas invitados se encuentran Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers.